Napoli saluta il 2025 tra fuochi, musica e tradizioni senza tempo

La notte di San Silvestro accende la città dal lungomare ai quartieri popolari, tra concerti, brindisi in piazza e il rito immancabile del nuovo inizio

1 gennaio 2026 – Napoli ha accolto il 2025 come solo lei sa fare, trasformando la notte di San Silvestro in un grande racconto collettivo fatto di musica, colori, superstizioni e voglia di stare insieme. Dalle prime ore della sera il lungomare si è riempito di famiglie, giovani e turisti, attratti dall’atmosfera unica che accompagna l’ultimo giorno dell’anno. Piazza del Plebiscito e le principali piazze cittadine sono diventate il cuore pulsante della festa, con concerti, spettacoli e countdown condivisi sotto un cielo pronto a illuminarsi.

Allo scoccare della mezzanotte, Napoli si è accesa in un abbraccio rumoroso e festoso. I fuochi d’artificio hanno disegnato il Golfo, riflettendosi sul mare e creando uno scenario che mescola sacro e profano, bellezza e caos, in un equilibrio che appartiene solo alla città. Dai balconi sono partiti brindisi improvvisati, applausi, cori e quella tradizionale esplosione di botti che, nonostante appelli e divieti, resta parte integrante del rito collettivo.

Nei quartieri popolari la festa ha mantenuto il sapore della tradizione. Tavole imbandite fino a tarda notte, piatti simbolo come il capitone e le lenticchie, il rosso indossato come promessa di fortuna. Nei vicoli del centro storico la notte è stata lunga, tra musica diffusa, risate e passeggiate senza meta, mentre bar e locali hanno prolungato l’attesa del nuovo anno fino all’alba.

Il 2025 è arrivato così, tra speranze sussurrate e desideri urlati al cielo, in una Napoli che, anche nella notte di San Silvestro, conferma la sua capacità di trasformare una semplice festa in un’esperienza emotiva condivisa. Una città che saluta l’anno nuovo senza rinunciare a sé stessa, fedele alle sue tradizioni ma sempre pronta a reinventarle, con lo sguardo rivolto al mare e al futuro.

Le autorità di pubblica sicurezza e le questure segnalano circa 56–57 persone ferite a Napoli e provincia a causa dell’esplosione di fuochi d’artificio e petardi, inclusi 11 minori. Molti hanno subito lesioni leggere; 16 persone sono rimaste in osservazione in ospedale dopo i primi soccorsi. nel Casertano un bambino di 9 anni è stato lievemente ferito alla mano destra da un proiettile vagante — un episodio legato all’uso improprio di armi o esplosivi piuttosto che ai fuochi pirotecnici diretti. Non sono state registrate vittime per i botti a Napoli o nel resto della Campania.