Fico vara la nuova Giunta regionale: dieci assessori, quattro donne

Casillo (Pd) nominato vicepresidente, completata la squadra di governo

Napoli, 31 dicembre 2025 – Il presidente della Regione Fico ha ufficializzato la nomina della nuova Giunta regionale, completando la squadra di governo che lo affiancherà nel corso della legislatura. L’esecutivo è composto da dieci assessori, con una rappresentanza femminile significativa: quattro le donne chiamate a ricoprire incarichi chiave nell’azione amministrativa.

Nel segno della continuità politica e dell’equilibrio tra le forze della maggioranza, la vicepresidenza è stata affidata a Casillo, esponente del Partito Democratico, figura di esperienza che avrà un ruolo centrale nel coordinamento dell’attività di governo. Le deleghe sono state distribuite tenendo conto delle competenze e dei profili dei singoli assessori, con l’obiettivo dichiarato di imprimere rapidità ed efficacia all’azione della Giunta.

Con la nomina dell’esecutivo, il presidente Fico punta a dare immediata operatività all’amministrazione regionale, concentrando il lavoro sui dossier prioritari, dallo sviluppo economico ai servizi, passando per sanità e politiche sociali. La nuova Giunta entra così nel vivo dell’attività istituzionale, chiamata a tradurre in atti concreti il programma di governo.

Ecco l’elenco completo dei nomi e delle deleghe dei dieci assessori della nuova Giunta regionale nominata dal presidente della Regione Campania Roberto Fico:

Giunta Regionale Campania – Assessori e Deleghe

Mario Casillo – Vicepresidente con deleghe a Trasporti, Mobilità, Mare

Vincenzo Cuomo – Governo del territorio, Patrimonio

Andrea Morniroli – Politiche sociali, Scuola

Claudia Pecoraro – Ambiente, Politiche abitative, Pari opportunità

Fulvio Bonavitacola – Attività produttive e sviluppo economico

Vincenzo Maraio – Turismo, Promozione del territorio, Transizione digitale

Angelica Saggese – Lavoro, Formazione

Ninni Cutaia – Cultura, Eventi, Personale

Fiorella Zabatta – Politiche giovanili, Sport, Protezione civile, Biodiversità, Politiche di riforestazione, Pesca e acquacoltura, Tutela degli animali

Maria Carmela Serluca – Agricoltura

Il presidente Fico ha riservato per sé alcune materie chiave, fra cui sanità, bilancio e fondi nazionali ed europei, oltre alle restanti competenze non assegnate agli assessori.

Questa squadra di governo regionale è stata ufficializzata il 31 dicembre 2025 e comprende quattro donne in ruoli di assessore su dieci complessivi.