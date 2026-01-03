Lazio-Napoli, sfida d’alta quota all’Olimpico

Azzurri a Roma per confermarsi, biancocelesti a caccia di continuità

Napoli, 3 gennaio 2026 – Domani sera lo stadio Olimpico ospita Lazio-Napoli, una delle sfide più attese del turno di Serie A, incrocio che mette in palio punti pesanti per la corsa alle zone alte della classifica. Clima da grande occasione per entrambe, con il Napoli deciso a dare continuità ai risultati e la Lazio chiamata a sfruttare il fattore campo per rilanciarsi contro una rivale diretta.

La squadra di Conte arriva a Roma con l’obiettivo di imporre il proprio ritmo e la propria identità, fatta di aggressività, intensità e qualità sulle corsie. Il Napoli cerca solidità difensiva e concretezza offensiva, affidandosi alla regia di Lobotka e alla spinta degli esterni, con un reparto avanzato chiamato a colpire negli spazi concessi dalla difesa laziale. La Lazio di Baroni, dal canto suo, punta su organizzazione e velocità di manovra, con il gioco tra le linee e le ripartenze come armi principali per mettere in difficoltà la retroguardia azzurra.

Sul piano delle scelte, i biancocelesti dovrebbero disporsi con Provedel tra i pali, difesa a quattro composta da Lazzari, Romagnoli, Casale e Marusic, centrocampo con Guendouzi e Rovella a garantire equilibrio e qualità, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Felipe Anderson, Luis Alberto e Zaccagni a supporto di Immobile. Il Napoli dovrebbe rispondere con Meret in porta, linea difensiva formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera, mediana affidata a Lobotka con Anguissa e Zielinski, in avanti Politano e Kvaratskhelia larghi a sostegno di Osimhen.

Si annuncia una partita intensa, giocata su ritmi alti e con duelli chiave in ogni zona del campo. All’Olimpico il margine d’errore sarà minimo: Lazio-Napoli vale molto più di tre punti, perché può indirizzare ambizioni e fiducia nel momento cruciale della stagione.