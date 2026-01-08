Il Napoli agguanta il pareggio al Maradona: 2-2 con il Verona, rimonta firmata McTominay e Di Lorenzo

Dopo uno svantaggio di due gol contro l’Hellas Verona, gli azzurri reagiscono e raccolgono un punto grazie alle reti di Scott McTominay e Giovanni Di Lorenzo allo Stadio Diego Armando Maradona

7 gennaio 2026 – Il Napoli ha conquistato un pareggio importante questa sera contro l’Hellas Verona, fissando il risultato sul 2-2 in un match ricco di emozioni e svolte. La gara, valida per la 19ª giornata di Serie A, si è disputata allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, con direzione dell’arbitro Matteo Marchetti. Gli ospiti scaligeri sono passati in vantaggio già nella prima metà di primo tempo con Martin Frese, abile a finalizzare con un colpo di tacco, e successivamente con Gift Orban, che ha trasformato un rigore assegnato per un fallo in area. Napoli, sotto per 2-0, è stato costretto a riorganizzarsi e ha cominciato a spingere con determinazione nella ripresa.

La reazione partenopea è arrivata al 54′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Scott McTominay ha deviato di testa in rete, sbloccando il punteggio per gli azzurri. Nel finale, all’82′, Giovanni Di Lorenzo ha completato la rimonta con un preciso tiro dopo un assist di Luca Marianucci, fissando il punteggio sul definitivo 2-2.

Per il Napoli il tecnico Antonio Conte ha schierato il suo undici con Vanja Milinković-Savić tra i pali, una difesa composta da Alessandro Buongiorno, Amir Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo; a centrocampo Stanislav Lobotka e Scott McTominay hanno dettato i ritmi, affiancati da Matteo Politano e Eljif Elmas sugli esterni, con Noa Lang e Rasmus Højlund nel reparto offensivo. Sul fronte dell’Hellas Verona, formazione messa in campo da Paolo Zanetti con il portiere Lorenzo Montipò, una linea difensiva guidata da Unai Núñez, Armel Bella-Kotchap e Nicolas Valentini, e il duo offensivo composto da Amin Sarr e Gift Orban.

La partita ha messo in luce le difficoltà iniziali del Napoli nel contenere le ripartenze veronesi, seguite da una ripresa più incisiva degli azzurri, capaci di pareggiare con un gioco più fluido e organizzato. Il pareggio finale consente al Napoli di muovere la classifica mantenendo la pressione sulle posizioni di vertice, mentre il Verona porta via un punto prezioso lontano da casa.