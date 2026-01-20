Napoli di misura sul Sassuolo: decide Lobotka, Azzurri di nuovo al successo

Sabato 17 gennaio 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona finisce 1-0. Dopo tre pareggi consecutivi la squadra di Conte ritrova i tre punti e consolida la classifica

Il Napoli ritrova la vittoria battendo 1-0 il Sassuolo nell’ultima giornata di Serie A, al termine di una gara gestita con ordine e maturità. Allo Stadio Diego Armando Maradona decide una rete di Stanislav Lobotka nei primi minuti, sufficiente per riportare entusiasmo e punti dopo una fase di risultati altalenanti. L’avvio degli Azzurri è convincente e aggressivo. Il gol arriva già al 7’, quando Lobotka è il più rapido a intervenire in area dopo una respinta corta della difesa emiliana, insaccando alle spalle del portiere avversario. Il Napoli continua a controllare il gioco con un possesso palla efficace, senza però riuscire ad aumentare il vantaggio. Nella ripresa il Sassuolo prova a cambiare passo, alzando il baricentro e cercando maggiore profondità, ma la retroguardia partenopea concede poco e protegge il risultato fino al fischio finale. Gli Azzurri mostrano solidità difensiva e maggiore equilibrio rispetto alle ultime uscite.

Nel post-gara, l’allenatore Antonio Conte ha commentato: “Era una partita che dovevamo vincere. Ho visto attenzione, sacrificio e voglia di soffrire insieme. È un passo avanti, ma dobbiamo continuare su questa strada”. Soddisfatto anche il match-winner Stanislav Lobotka:

“Segnare è sempre bello, ma la cosa più importante era tornare a vincere. Questa squadra ha bisogno di continuità”.

Con questo successo il Napoli rimane nelle zone alte della classifica, rilanciando le proprie ambizioni in vista dei prossimi impegni di campionato.

Tabellino

Napoli – Sassuolo 1-0

Rete: 7’ Lobotka

Napoli (4-3-3):

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Antonio Conte.

Sassuolo (4-2-3-1):

Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Massa (Imperia).

Ammoniti: Anguissa (Napoli), Boloca (Sassuolo).

Spettatori: circa 45.000.