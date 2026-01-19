La carica dei 10mila, record di iscritti per Coelmo Napoli City Half Marathon

Iscrizioni chiuse: 117 Nazioni presenti, oltre 5000 i partecipanti dall’estero. Coelmo Napoli City Half Marathon il 22 febbraio sarà la capitale mondiale del running. C’è la sfida tra i due italiani più forti di sempre: Yeman Crippa vs Pietro Riva. Iscrizioni ancora aperte solo per StaffettaX2 e Family Run&Friends

Napoli, 18 gennaio 2026 – Parlare di successo non basta a rendere l’idea, sono 10mila gli atleti che, domenica 22 febbraio 2026, hanno scelto di vivere la grande festa della Coelmo Napoli City Half Marathon, manifestazione organizzata da Napoli Running, che si fregia della Road Race di World Athletics e del Gold Label FIDAL.

Napoli Running ringrazia per questo regalo da 10mila partecipanti che coloreranno le strade di Napoli in un evento che entrerà nella storia dello sport italiano. Tanto l’entusiasmo dimostrato verso questo evento che parla di agonismo, solidarietà, socialità, benessere e turismo con un importante indotto economico generato. Il percorso della Coelmo Napoli City Half Marathon è tra i più veloci e spettacolari del Mediterraneo: scorci sul mare, monumenti storici, il Vesuvio sullo sfondo. E’ la mezza maratona con la vista più mozzafiato del Mediterraneo.

Dietro le quinte della Coelmo Napoli City Half Marathon la notizia era attesa con la trepidazione di chi sa che l’obiettivo è vicino. Raggiunta oggi la quota di 10mila atleti è giunto il momento di un altro bilancio, quello della provenienza, un orgoglio per tutta la città. Sono infatti il 52% gli atleti provenienti dall’estero, ben 117 le nazioni del mondo presenti. Nazione più numerosa è la Repubblica Ceca, dall’aeroporto di Praga verso Napoli arriveranno 780 runner, ben 612 atleti dal Regno Unito, 514 dalla Francia, 410 gli spagnoli. Da fuori Europa 144 runner dagli Stati Uniti, in partenza da New York, Los Angeles e San Francisco, mentre sono ben 57 i cinesi in partenza da Shanghai.

Un traguardo per il quale gli organizzatori hanno iniziato a seminare con continuità dando un segnale concreto nel 2022, sull’onda dell’entusiasmo generato dal primato italiano maschile di mezza maratona fissato da Yeman Crippa con 59’26”, siglando un patto con le amministrazioni locali e con gli organi federali dell’atletica italiana. Domenica 22 febbraio ci sarà una elettrizzante sfida tra il primatista italiano e campione europeo Yeman Crippa e l’azzurro Pietro Riva, che con 59’41” che insieme a Crippa è l’unico italiano ad essere sceso sotto il muro dell’ora sulla distanza di mezza maratona.

Da un progetto visionario nato oltre un decennio fa, alla realtà: Napoli è ora tra le capitali mondiali del podismo. Nel mezzo, oltre al record italiano maschile, anche il primato italiano femminile di mezza maratona di Sofiia Yaremchuk con 1h08’27”, un risultato che conferisce alla Coelmo Napoli City Half Marathon l’unicità di detenere entrambi i primati italiani di specialità. Non solo grandi prestazioni atletiche ma anche le tante iniziative solidali, la comunione di intenti con l’amministrazione cittadina perché, Napoli, Capitale Europea dello Sport 2026, possa essere sempre più apprezzata dai turisti e l’evento sportivo sia un volano promozionale.

Per gli organizzatori, è tempo di rimboccarsi doppiamente le maniche per assicurare a tutti i partecipanti un’esperienza straordinaria. Si lavora, dunque, per ampliare il già ricco parterre di atleti internazionali che andranno a caccia di primati da imprimere nella storia, rafforzare e proseguire i tanti progetti sociali, come «We Run Again» in collaborazione con il Centro Penitenziario Pasquale Mandato di Secondigliano, aggiungere una nota di ulteriore divertimento al percorso, con l’inserimento di gruppi musicali e tanto altro.