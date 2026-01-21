Sentieri senza Barriere: i percorsi inclusivi del Parco dei Monti Lattari

Il progetto che sarà presentato lunedì 26 gennaio, alle ore 10.00, presso la Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia

20 gennaio 2026 – Rendere la natura davvero accessibile, abbattere le barriere fisiche e culturali, promuovere un’idea di inclusione che passi dall’ambiente e dalla partecipazione. È questo il senso profondo di “Sentieri senza Barriere”, il progetto che sarà presentato lunedì 26 gennaio, alle ore 10.00, presso la Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia, promosso dal Parco Regionale dei Monti Lattari.

Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere l’accessibilità, l’inclusione e la fruizione sostenibile del patrimonio naturalistico del Parco, consentendo anche alle persone con disabilità di vivere la montagna e i sentieri in modo pieno, sicuro e consapevole. “Sentieri senza Barriere” è il risultato di un lavoro condiviso e di una rete di collaborazioni con enti e realtà del terzo settore impegnate quotidianamente sui temi dell’inclusione e della disabilità. Un’alleanza che rafforza il ruolo del Parco come luogo di accoglienza, partecipazione e coesione sociale, capace di parlare a comunità diverse e di costruire opportunità concrete.

Nello specifico, sarà siglato un protocollo d’intesa grazie al quale, col supporto del volontariato e gli investimenti dell’ente Parco, sarà possibile garantire l’accesso ai sentieri alle persone con disabilità, secondo un calendario ben definito. Alla presentazione interverranno il presidente del Parco, Enzo Peluso, l’atleta paralimpica Angela Procida, lo scrittore Lorenzo Marone, e i rappresentanti della FIE (Federazione italiana escursionismo) Campania. L’incontro si concluderà con la firma del protocollo di intesa, che sancirà l’impegno condiviso a proseguire nel percorso di accessibilità e inclusione, rendendo il Parco dei Monti Lattari un modello di fruizione sostenibile e aperta a tutti.