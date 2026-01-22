America’s Cup 2027, Napoli accelera sull’organizzazione

Presentata la partnership per la Louis Vuitton 38ª America’s Cup: la città si prepara a diventare capitale mondiale della vela

22, gennaio 2026 – Napoli compie un passo decisivo verso la Louis Vuitton 38ª America’s Cup, in programma nel 2027, con la presentazione ufficiale della partnership organizzativa che guiderà uno degli eventi sportivi più prestigiosi e seguiti al mondo. Un momento chiave che segna l’avvio concreto della macchina organizzativa e rafforza la candidatura del capoluogo campano come scenario ideale per una competizione capace di unire sport, innovazione, turismo e sviluppo economico.

La sinergia illustrata coinvolge istituzioni locali, soggetti organizzatori e partner internazionali, con l’obiettivo di costruire un modello efficiente e sostenibile per l’evento. Al centro del progetto vi è la valorizzazione del Golfo di Napoli, che offrirà uno scenario naturale unico alle regate, e dell’intero tessuto urbano, chiamato a ospitare team, addetti ai lavori, appassionati e visitatori da tutto il mondo.

Dal punto di vista strategico, l’America’s Cup rappresenta una straordinaria vetrina internazionale per Napoli e per la Campania. Le ricadute attese non riguardano soltanto il comparto turistico, ma anche l’indotto legato ai servizi, alle infrastrutture portuali, alla logistica e alla comunicazione globale. Secondo le prime stime, l’evento potrà generare un significativo impatto economico, oltre a un ritorno di immagine duraturo per il territorio.

L’organizzazione guarda anche alla legacy post-evento: riqualificazione di aree costiere, potenziamento delle strutture nautiche, promozione degli sport del mare e coinvolgimento delle eccellenze locali, dall’artigianato alla ricerca tecnologica applicata alla nautica. Un percorso che mira a lasciare benefici strutturali alla città ben oltre il 2027.

Con la presentazione della partnership, Napoli lancia un messaggio chiaro alla comunità internazionale: la città è pronta a raccogliere la sfida dell’America’s Cup, trasformando un grande evento sportivo in un motore di crescita, innovazione e proiezione globale. I prossimi mesi saranno decisivi per definire il calendario operativo e i dettagli organizzativi, ma il percorso verso il 2027 è ufficialmente iniziato.