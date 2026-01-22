Champions League: Copenaghen-Napoli 1-1

Napoli spreca l’uomo in più, qualificazione verso i playoff in bilico

21, gennaio 2026 – In una sfida cruciale per il prosieguo del cammino europeo, il Napoli non è riuscito ad andare oltre un pareggio per 1-1 contro il Copenaghen, giocato ieri sera allo Parken Stadium di Copenaghen nella settima giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. Un risultato che lascia gli azzurri in bilico nella corsa alla qualificazione ai playoff, con la sfida decisiva in programma contro il Chelsea nella prossima e ultima giornata.

La gara ha visto un Napoli determinato e con il controllo del gioco sin dai primi minuti, nonostante le numerose assenze in organico che hanno condizionato le scelte tattiche di Antonio Conte. Al 38’ del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo ben calibrato da Eljif Elmas, è stato Scott McTominay a siglare il vantaggio per gli azzurri con un potente colpo di testa che ha trafitto il portiere avversario.

La partita è stata sospinta verso ritmi elevati e il Copenaghen ha dovuto affrontare un periodo prolungato in inferiorità numerica a seguito dell’espulsione di Thomas Delaney intorno al 35’ del primo tempo, lasciando i padroni di casa in dieci per buona parte del match.

Nonostante ciò il Napoli non è riuscito a capitalizzare la superiorità numerica. Nella ripresa, dopo un fallo in area di Alessandro Buongiorno su Mohamed Elyounoussi, l’arbitro ha assegnato un rigore ai danesi. Sul dischetto si è presentato Jordan Larsson: il suo primo tentativo è stato respinto da Vanja Milinkovic-Savić, ma il tap-in vincente è arrivato subito dopo per il pareggio 1-1.

Formazioni

Copenaghen (4-4-1-1)

Kotarski; Delaney (espulso), Kjaer, Fischer, Andersen; Elyounoussi, Petersen, Holm, Nielsen; Larsson; Sorensen.

Allenatore: M. Neestrup.

Napoli (modulo var.)

Milinkovic-Savić; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus, Spinazzola; Lang, Lobotka, McTominay, Elmas; Ambrosino, Lucca.

Allenatore: Antonio Conte.

Marcatori: McTominay (Napoli) 38′ – Larsson (Copenaghen) 72′ (rigore, tap-in)

Arbitro: L’arbitro della gara non è stato citato nei principali rapporti di cronaca delle fonti disponibili.

La partita si è svolta al Parken Stadium di Copenaghen davanti a un pubblico caloroso, in una serata fredda ma caratterizzata da grande intensità agonistica. Antonio Conte ha commentato con evidente delusione il pareggio: consapevole delle molteplici assenze e delle difficoltà affrontate, ha sottolineato che il Napoli aveva l’opportunità per vincere, soprattutto in superiorità numerica, ma non è riuscito a concretizzare.

Dall’altra parte, l’allenatore del Copenaghen, pur soddisfatto del punto conquistato contro una squadra tecnicamente superiore, ha evidenziato come i suoi giocatori abbiano lottato con determinazione, riuscendo a rimanere in partita fino alla fine. Il pareggio lascia il Napoli con 8 punti nel girone, in equilibrio con il Copenaghen ma ancora in corsa per il quinto posto valido per i playoff di Champions League. La qualificazione si deciderà nella fase conclusiva, con la squadra di Conte chiamata a una prova determinante nel match interno contro il Chelsea. Se desideri, posso preparare anche una versione più sintetica o con dichiarazioni dei giocatori e analisi tattica del match.