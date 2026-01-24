Juve–Napoli, sfida ad alta tensione all’Allianz Stadium: punti pesanti per la classifica

Bianconeri e azzurri si affrontano domani in campionato in un match chiave per la corsa europea: probabili formazioni, protagonisti attesi e temi tattici della vigilia

Le probabili formazioni

Juventus (3-5-2):

Szczęsny; Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostić; Chiesa, Vlahović.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Napoli (4-3-3):

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Walter Mazzarri.

Stadio: Allianz Stadium, Torino

Arbitro: designazione in attesa

24 gennaio 2026 – La Juventus ospita il Napoli domani all’Allianz Stadium in una delle partite più attese del turno di campionato. Una sfida che vale molto più dei tre punti: da un lato i bianconeri, chiamati a confermare solidità e continuità davanti al proprio pubblico; dall’altro gli azzurri, alla ricerca di un risultato di prestigio per rilanciare ambizioni e morale.

La gara si preannuncia intensa e combattuta, con due squadre che arrivano all’appuntamento con motivazioni forti e assetti tattici ben definiti. La Juventus punta su equilibrio, organizzazione difensiva e ripartenze rapide, mentre il Napoli proverà a imporre qualità nel palleggio e velocità sugli esterni.

Sul piano individuale riflettori puntati sul duello tra Vlahović e la difesa azzurra, così come sulla capacità di Osimhen e Kvaratskhelia di creare superiorità numerica contro una retroguardia bianconera molto strutturata. Juve–Napoli si annuncia dunque come un confronto di alto livello tecnico e agonistico, destinato a incidere in maniera significativa sugli equilibri della classifica e sul percorso stagionale di entrambe le squadre.