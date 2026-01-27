La Juventus domina il Napoli: 3-0 all’Allianz Stadium

I bianconeri producono una prestazione concreta e di qualità, capitalizzando gli errori degli azzurri e consolidando la loro corsa verso le posizioni di vertice della Serie A

Formazioni ufficiali:

Juventus (probabile 4-3-3/4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Cambiaso; Conceição, Yildiz, David; (varie modifiche e sostituzioni in corso d’opera).

Napoli (probabile 3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Vergara; Højlund (con panchina rinforzata ma molte assenze per infortunio).

Marcatori:

• 22’ Jonathan David (Juventus) apre le marcature con una conclusione precisa su assist di Locatelli.

• 77’ Kenan Yildiz raddoppia grazie a un’azione costruita dalla mediana bianconera e finalizzata con freddezza.

• 86’ Filip Kostic chiude il confronto con un tiro dalla distanza che si infila nell’angolo basso della porta difesa da Meret.

Torino, 25 gennaio 2026 – All’Allianz Stadium di Torino la Juventus ha messo in scena una prestazione autoritaria contro un Napoli pesantemente incerottato, approfittando delle numerose assenze tra gli azzurri per imporre ritmi elevati fin dalle prime battute. I padroni di casa si sono resi pericolosi nei primi minuti con tentativi insidiosi, trovando il vantaggio al 22′ grazie a una combinazione fluida tra Locatelli e David, che ha finalizzato con precisione in area.

Il Napoli ha faticato a trovare ritmo e profondità. Nel secondo tempo la Juve ha gestito con equilibrio il vantaggio, allargando il gioco sulle fasce e cercando inserimenti centrali. Al 77′ Yildiz ha raddoppiato con un tocco efficace dopo una brillante azione collettiva, togliendo ogni incertezza rimasta. La chiusura della gara, al minuto 86, è arrivata con una conclusione potente di Kostic che ha punito definitivamente la difesa avversaria.

Il risultato mantiene la Juve in piena corsa nei piani alti della classifica, mentre il Napoli dovrà fare i conti con l’impatto delle assenze e l’inefficacia nel colpire in trasferta in un match cruciale per la lotta scudetto e per la qualificazione europea.