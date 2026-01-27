Bagnoli, blocco stradale contro i cantieri dell’America’s Cup

Manifestanti in strada: “Non vogliamo le opere senza una Valutazione d’Impatto Ambientale”

Napoli, 26 gennaio 2026 – Mattinata di protesta a Bagnoli, dove un gruppo di residenti e attivisti ha dato vita a un blocco stradale per contestare l’avvio dei cantieri legati all’America’s Cup. La mobilitazione ha causato rallentamenti al traffico e momenti di tensione, con i manifestanti che hanno esposto striscioni e scandito slogan contro quella che definiscono una “forzatura” nelle procedure autorizzative.

Al centro della protesta c’è la presunta assenza di una Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) per le opere previste nell’area. “Non c’è nessuna VIA, non possiamo accettare interventi di questa portata senza garanzie ambientali e sanitarie”, hanno ribadito i promotori del presidio, chiedendo trasparenza e un confronto pubblico prima di qualsiasi avanzamento dei lavori.

Secondo i manifestanti, Bagnoli rischia di subire l’ennesimo intervento calato dall’alto, senza un reale coinvolgimento della cittadinanza e senza chiarire gli effetti su un territorio già segnato da anni di criticità ambientali. La protesta si inserisce in un clima di crescente attenzione sul percorso organizzativo dell’America’s Cup, evento di rilevanza internazionale che promette visibilità e investimenti, ma che continua a sollevare interrogativi sul piano delle tutele e delle procedure.

Le istituzioni, chiamate in causa, dovranno ora chiarire se e come siano state rispettate le normative ambientali, mentre i comitati annunciano nuove iniziative di mobilitazione se non arriveranno risposte formali e documentate.