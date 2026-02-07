Sparatoria nel cuore di Napoli, colpi in aria a pochi passi da piazza del Plebiscito

Un video di videosorveglianza riprende quattro giovani armati sugli scooter in piazza Carolina: panico nella notte tra i passanti, tra gli indagati anche minorenni

Napoli, 6 febbraio 2026 – Una sparatoria nel pieno centro di Napoli ha scosso la città nella notte, riaccendendo l’allarme sicurezza in una delle aree più frequentate e simboliche. Le immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza di piazza Carolina, tra via Chiaia e piazza del Plebiscito, mostrano quattro giovani in sella a scooter che impugnano pistole ed esplodono diversi colpi, alcuni in aria e altri in direzione di un gruppo di persone.

La scena, avvenuta in pochi istanti, ha generato il panico tra i presenti, costretti a fuggire e a cercare riparo mentre i colpi riecheggiavano in una zona abitualmente affollata anche nelle ore notturne. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’episodio ha provocato forte allarme tra residenti e commercianti.

Le indagini sono state immediatamente avviate dalle forze dell’ordine, che hanno acquisito e analizzato i filmati. Gli indagati risulterebbero tutti già noti alle autorità e, secondo quanto emerso, tra loro vi sarebbero anche minorenni. Un dato che preoccupa ulteriormente e che riporta al centro del dibattito il tema della violenza giovanile e della diffusione delle armi.

L’episodio di piazza Carolina si inserisce in un contesto di tensione crescente sul fronte della sicurezza urbana, soprattutto nelle aree centrali della città, e rafforza la richiesta di controlli più serrati e di interventi strutturali per contrastare criminalità e degrado.