Napoli, sportelli e laboratori gratuiti per prevenire violenza e disagio negli adolescenti

Con EudAimOnia psicologi e altri esperti in campo a Scampia, Ponticelli, Pianura e Secondigliano


Napoli, 5 febbraio 2026 – Episodi di violenza e situazioni di disagio segnano sempre più frequentemente la vita di molti adolescenti con ripercussioni su formazione e crescita. Episodi sempre più gravi di fronte ai quali è importante creare occasioni di ascolto e di prevenzione come quelli in partenza a Napoli dove entra nel vivo il progetto “EudAimOnia! Educare Apprendere Orientare alla Felicità” selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Prendono il via sportelli e laboratori gratuiti destinati ai giovanissimi e alle famiglie nei quartieri napoletani di Pianura, Secondigliano, Scampia e Ponticelli attraverso l’operato di associazioni, cooperative e scuole che, insieme a Università, Asl Napoli 1 Centro e Comune di Napoli, costituiscono l’ampia rete di EudAimOnia nato in risposta al bando per il benessere psicologico degli adolescenti. In campo psicologi, psichiatri, educatori, docenti e altri esperti che lavoreranno a contatto con ragazze, ragazzi e genitori attraverso le iniziative aperte gratuitamente al territorio nell’ottica di prevenire il disagio psicologico e per contrastare l’isolamento sociale. A ben vedere l’ulteriore obiettivo è intercettare precocemente i segnali di disagio così da permettere una adeguata presa in carico tra servizi educativi e psicologici.

Diversi i servizi attivati nei quattro quartieri in varie Municipalità. A Pianura si coinvolgono giovani e adulti attraverso le iniziative del consorzio Matrix e del Centro Turistico Giovanile TURMED ospitate nell’istituto comprensivo Palasciano, in via Vincenzo Marrone 65, e nella sede del centro TURMED in via Vicinale Campanile 108. A Secondigliano, invece, in campo l’associazione LARSEC Laboratorio di Riscossa Secondiglianese che aggrega adolescenti dagli 11 ai 17 anni con i laboratori ospitati nella parrocchia “Sacri Cuori”. A Scampia la cooperativa Coopernica porta sportello e laboratori per adolescenti nell’OpenPoint dell’ASL Napoli 1 Centro di via Oliviero Zuccarini, all’uscita della stazione della linea 1 della metro di Scampia. A Ponticelli le associazioni Nureco e Maestri di Strada si prenderanno cura dei giovanissimi attraverso le iniziative ospitate nel Centro polifunzionale ‘Ciro Colonna’ in via Curzio Malaparte 42. I dettagli su giorni e orari dei singoli sportelli e laboratori sono disponibili sul blog www.percorsiconibambini.it/eudaimonia-napoli, sui social di EudAimOnia e su quelli delle varie realtà in campo. Tutte le attività previste sono completamente gratuite.

“EudAmOnia! Educare Apprendere Orientare alla Felicità”, con capofila il centro turistico giovanile TURMED, opera sulle aree periferiche a Nord, Ovest ed Est della città dove si registrano alti indici di povertà sociale, economica ed educativa. L’obiettivo è creare un modello sperimentale per ridurre il fenomeno del disagio psicologico e sociale dei giovani attivando e potenziando le comunità educanti.

La rete di EudAmOnia. Centro turistico giovanile TURMED, associazione Maestri di Strada Onlus, Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, Comune di Napoli, consorzio Matrix, cooperativa sociale NuReCo a.r.l., Coopernica cooperativa sociale, I.I.S. “Sannino-De Cillis”, I.S.I.S. “Melissa Bassi”, IPSEOA “I. Cavalcanti”, Istituto per la Ricerca Sociale, Istituto Superiore “Gentileschi”, Istituto Superiore Statale Pitagora, Larsec – Laboratorio di Riscossa Secondiglianese, I.C. Aldo Moro, I.C. Palasciano, Progetto Itaca Napoli Onlus, Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

