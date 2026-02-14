Acerra, scuola: 11000 studenti e 500 docenti nel progetto di educazione al cinema

Promosso dalla Casa del Cinema e delle Arti di Acerra. Al via School World, spin off del Festival della Commedia, che ha visto quest’anno Nicoletta Romanoff madrina e Michele Placido tra i protagonisti

Acerra (Napoli), 13 febbraio 2026 – Tra febbraio e marzo in decine di cinema della Campania e del Lazio la manifestazione ideata dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, presieduta da Gilda Di Nardo e diretta da Emanuele Donadio. Un percorso di educazione all’immagine, formazione audiovisiva e crescita culturale delle nuove generazioni prende forma con il progetto School World promosso dalla Casa del Cinema e delle Arti di Acerra, associazione di promozione sociale impegnata da anni nella diffusione della cultura cinematografica e nella formazione dei giovani ai linguaggi dell’audiovisivo.

L’iniziativa si inserisce nel cartellone delle attività del Festival della Commedia: Pulcinella FilmFest nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola – progetti di rilevanza territoriale, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dal Ministero della Cultura, e rappresenta uno dei più articolati interventi di educazione al linguaggio cinematografico realizzati sul territorio nazionale.

Il progetto coinvolgerà complessivamente 11000 studenti e 526 docenti, appartenenti a istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado distribuite tra Campania e Lazio, con l’obiettivo di promuovere competenze culturali, espressive e critiche attraverso il cinema e i linguaggi della contemporaneità. Il Festival della Commedia – Pulcinella FilmFest, ideato dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo, presieduto da Gilda Di Nardo e diretto da Emanuele Donadio ha visto come protagonista di questa edizione uno dei maestri del cinema italiano Michele Placido e la presenza della madrina, l’attrice Nicoletta Romanoff.

Il cinema come strumento educativo e sociale – L’iniziativa per le scuole nasce con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del cinema come strumento pedagogico, linguaggio espressivo e dispositivo di inclusione culturale, promuovendo tra gli studenti la capacità di leggere criticamente le immagini, comprendere i meccanismi della narrazione audiovisiva e sviluppare nuove competenze creative.

L’intervento assume una forte valenza territoriale, con particolare attenzione ai contesti con minore accesso all’offerta culturale e ai piccoli centri. Il programma prevede un articolato percorso formativo che integra attività teoriche ed esperienziali, tra cui laboratori di educazione all’immagine e al linguaggio cinematografico, percorsi di scrittura audiovisiva e sceneggiatura, attività di regia, recitazione e produzione cinematografica, workshop con professionisti del settore audiovisivo, esperienze immersive in realtà virtuale 360° 3D, proiezioni cinematografiche e incontri di approfondimento, attività didattiche presso la Casa del Cinema e delle Arti e visite e laboratori al Castello dei Conti di Acerra.

I film e il concorso – La selezione ufficiale lungometraggi proposti agli studenti presenta un panorama internazionale che unisce voci, stili e tradizioni diverse con titoli provenienti da 13 Paesi per un totale di 70 film, confermando il Festival come piattaforma di confronto tra cinematografie differenti e laboratorio privilegiato per nuove forme di commedia e comicità contemporanea.