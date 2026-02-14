Napoli e Roma, la notte della verità: chi vince lancia la sfida alle grandi del Nord

Scontro diretto ad alta tensione nella 25ª giornata. Tra assenze pesanti e ballottaggi dell’ultimo minuto, azzurri e giallorossi si giocano una fetta di futuro europeo nel catino di Fuorigrotta

Il clima a Fuorigrotta si fa rovente per uno degli appuntamenti più sentiti dell’intera stagione. Domani sera, domenica 15 febbraio 2026, lo stadio Diego Armando Maradona aprirà i suoi cancelli per ospitare il confronto tra il Napoli di Antonio Conte e la Roma guidata da Gian Piero Gasperini, una sfida che mette in palio punti pesanti per la corsa ai vertici della classifica di Serie A. Con il fischio d’inizio fissato per le ore 20:45, l’impianto partenopeo si preannuncia gremito in ogni ordine di posto per sostenere gli azzurri in questo delicato incrocio contro i rivali giallorossi.

L’arbitro designato per dirigere l’incontro è Andrea Colombo, chiamato a gestire una gara che storicamente riserva grande intensità agonistica e qualche scintilla tra le panchine. Antonio Conte, pur dovendo fare i conti con diverse assenze di rilievo come quelle di Anguissa e dello squalificato Juan Jesus, dovrebbe schierare il suo Napoli con il collaudato 3-4-2-1. Tra i pali agirà Milinkovic-Savic, protetto da un terzetto difensivo composto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Sulle corsie esterne spazio a Gutierrez e all’ex di turno Spinazzola, mentre la diga di centrocampo sarà formata da Lobotka e McTominay, con quest’ultimo che sembra aver vinto il ballottaggio per una maglia da titolare. In avanti, a supporto dell’unica punta Rasmus Hojlund, agiranno Politano e il giovane Vergara.

Dall’altra parte, Gian Piero Gasperini risponde con un assetto speculare per la sua Roma, puntando sulla qualità dei singoli per scardinare la difesa di casa. Davanti a Svilar, la linea a tre sarà composta da Mancini, Ndicka e Ghilardi. Il folto centrocampo giallorosso vedrà Celik e Wesley agire sulle fasce, con la coppia formata da Cristante e il giovane Pisilli a dettare i tempi nel cuore della manovra. La vera minaccia per i partenopei arriverà però dalla trequarti, dove Paulo Dybala e il capitano Lorenzo Pellegrini avranno il compito di innescare il terminale offensivo Malen.

La partita si prospetta come un confronto tattico estremamente interessante tra due allenatori che prediligono ritmi alti e una forte pressione sull’avversario. Per il Napoli vincere significherebbe consolidare la propria posizione sul podio e respingere l’assalto dei capitolini, che invece vedono nel match del Maradona l’occasione perfetta per il sorpasso e per rilanciare definitivamente le proprie ambizioni in chiave Champions League.