San Valentino tra capolavori e suggestioni: Napoli celebra l’amore nei suoi musei

Palazzo Reale aperto la sera del 14 febbraio, visite speciali a Capodimonte e al Mann per celebrare l’amore tra cultura e bellezza

Napoli celebra San Valentino 2026 nel segno della cultura e apre le porte dei suoi luoghi simbolo agli innamorati dell’arte. Per la giornata del 14 febbraio, musei e siti monumentali propongono aperture straordinarie, percorsi tematici e visite serali pensate per chi sceglie di festeggiare l’amore tra capolavori, storia e suggestioni senza tempo. Il Palazzo Reale di Napoli sarà eccezionalmente aperto anche in orario serale, offrendo ai visitatori la possibilità di attraversare gli Appartamenti storici in un’atmosfera particolarmente evocativa. Le sale affrescate, gli arredi d’epoca e la vista su piazza del Plebiscito faranno da cornice a una serata dedicata a coppie, famiglie e appassionati, con un percorso che intreccia arte, architettura e racconto storico.

Anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte aderisce all’iniziativa con visite guidate dedicate ai temi dell’amore nella pittura, tra ritratti, scene mitologiche e grandi capolavori della collezione. Un’occasione per riscoprire, attraverso opere di maestri italiani e internazionali, come il sentimento amoroso sia stato interpretato nei secoli, tra simbologie, passioni e allegorie. Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann), dal canto suo, propone itinerari tra affreschi, mosaici e reperti provenienti da Pompei ed Ercolano, dove eros e sentimento trovano espressione nell’arte antica. Un viaggio nella dimensione privata e pubblica dell’amore nel mondo romano, che continua a parlare al presente con forza e modernità.

San Valentino diventa così un’occasione per vivere la città in modo diverso, lontano dai consueti cliché, scegliendo la bellezza come linguaggio universale. A Napoli, l’amore si celebra anche tra le sale di un museo, dove ogni opera racconta una storia capace di attraversare il tempo.