Napoli-Roma 2-2: al Maradona un pari ricco di emozioni

Doppietta di Malen, risposta azzurra con Spinazzola e il nuovo arrivato Alisson Santos: punto prezioso nella corsa Champions

Napoli, 16 febbraio 2026 – Il big match della 25ª giornata di Serie A tra SSC Napoli e AS Roma si è chiuso sul 2-2 allo stadio Stadio Diego Armando Maradona, al termine di una sfida intensa, giocata a ritmi alti e segnata da continui ribaltamenti di fronte. Un pareggio che lascia qualche rimpianto a entrambe, ma che conferma l’equilibrio di un campionato sempre più combattuto nella zona alta della classifica. La Roma parte forte e colpisce quasi subito: al 7’ è Donyell Malen a sfruttare una verticalizzazione rapida e a battere il portiere azzurro con freddezza, firmando lo 0-1. Il Napoli accusa il colpo ma non perde compattezza, aumenta il possesso palla e prende progressivamente campo. La pressione trova sbocco al 40’, quando Leonardo Spinazzola lascia partire una conclusione che, complice una deviazione, sorprende Svilar e ristabilisce la parità prima dell’intervallo.

Nella ripresa il copione resta vivace. Gli uomini di casa mantengono l’iniziativa, ma la Roma si rende pericolosa in contropiede. Al 71’ l’arbitro assegna un calcio di rigore ai giallorossi per un intervento falloso in area: dal dischetto Malen non sbaglia e firma la personale doppietta, riportando avanti i capitolini. Sembra il colpo decisivo, ma il Napoli reagisce con orgoglio. All’82’ il nuovo acquisto Alisson Santos, al debutto davanti al pubblico del Maradona, trova il guizzo vincente con un tiro preciso che vale il definitivo 2-2.

Sul piano statistico il Napoli ha fatto registrare una netta prevalenza nel possesso palla e un numero superiore di conclusioni verso la porta avversaria, ma la Roma si è dimostrata cinica, sfruttando al meglio le occasioni costruite. L’equilibrio finale rispecchia l’andamento di una gara combattuta fino all’ultimo minuto, con oltre 50 mila spettatori sugli spalti a sostenere le rispettive squadre. Il punto consente al Napoli di restare nelle posizioni di vertice e di proseguire la propria corsa in zona Champions, mentre la Roma conferma solidità e continuità di risultati, mantenendosi agganciata al gruppo di testa. Una sfida spettacolare, degna della tradizione del “Derby del Sole”, che lascia aperti tutti i discorsi in chiave europea.