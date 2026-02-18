Un nuovo cuore per il piccolo ricoverato al Monaldi, ore decisive per il trapianto

La madre convocata al Monaldi di Napoli: ore decisive per l’assegnazione dell’organo

Napoli, 17 febbraio 2026 – Ore di speranza e tensione per un bambino in attesa di trapianto cardiaco ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli. La madre del piccolo è stata convocata d’urgenza nella struttura sanitaria, segnale che potrebbe essere disponibile un nuovo cuore compatibile per il trapianto. La chiamata dall’ospedale rappresenta un passaggio cruciale nella procedura di assegnazione dell’organo, che segue criteri rigorosi stabiliti a livello nazionale in base alla compatibilità, alla gravità delle condizioni cliniche e ai tempi di attesa. In queste ore l’équipe medica del Monaldi sta valutando tutti i parametri necessari prima di procedere con l’eventuale intervento.

Il bambino, seguito dai cardiologi e cardiochirurghi del centro napoletano – punto di riferimento nel Sud Italia per la cardiochirurgia pediatrica – è ricoverato da tempo in condizioni che hanno reso necessario l’inserimento in lista d’attesa per il trapianto. La convocazione della madre lascia intravedere uno spiraglio concreto, anche se l’assegnazione definitiva dipenderà dagli ultimi accertamenti clinici e burocratici. L’eventuale intervento rappresenterebbe un passaggio decisivo per il piccolo e per la sua famiglia, che da settimane vive sospesa tra apprensione e fiducia nella rete trapiantologica nazionale. Nelle prossime ore si attende la decisione finale sull’assegnazione dell’organo e sull’avvio dell’operazione, che potrebbe cambiare radicalmente il destino del bambino.