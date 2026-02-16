Cuore trasportato in un box di plastica, sei indagati: inchiesta sul trapianto del bimbo al Monaldi di Napoli

Inchiesta aperta, dubbi sulle procedure di trasporto dell’organo e condizioni critiche del bambino

Napoli, 15 febbraio 2026 – Una vicenda dolorosa e carica di interrogativi ha scosso l’opinione pubblica italiana nelle ultime ore: il cuore donato e trapiantato a un bambino di due anni all’Ospedale Monaldi di Napoli lo scorso 23 dicembre 2025 sarebbe stato trasportato da Bolzano in un normale contenitore di plastica, senza i dispositivi tecnici necessari per garantire una conservazione controllata della temperatura dell’organo. Secondo le ricostruzioni investigative emerse in queste ore, il cuore, poi impiantato sul piccolo paziente, avrebbe subito danni proprio durante il trasporto perché conservato in un “comune” box rigido di plastica, privo di sensori per monitorare la temperatura interna, al posto di un contenitore medico tecnologico in grado di mantenere costanti e adeguate le condizioni di conservazione degli organi destinati ai trapianti. Il punto centrale dell’inchiesta non riguarda soltanto la scelta del tipo di contenitore utilizzato, ma l’impiego di ghiaccio secco per la refrigerazione dell’organo: il ghiaccio secco raggiunge temperature estremamente basse, fino a circa -80 °C, e potrebbe aver causato un vero e proprio “bruciamento” del tessuto cardiaco, compromettendo in modo irreversibile la funzionalità del cuore prima ancora che fosse impiantato.

Indagini e profili di responsabilità – L’episodio è sotto la lente d’ingrandimento della Procura di Napoli, che ha coordinato il sequestro del contenitore utilizzato per il trasporto dell’organo e avviato accertamenti penali. Il NAS dei Carabinieri di Napoli e quello di Trento stanno verificando tutti i passaggi logistici e sanitari della procedura, compresa la gestione del ghiaccio in loco prima della partenza verso Napoli, e l’eventuale mancata verifica delle condizioni dell’organo prima del viaggio. Al momento, risultano iscritte nel registro degli indagati sei persone, tra medici e paramedici, con l’ipotesi di lesioni colpose, un atto dovuto nell’ambito delle indagini. Il lavoro dei carabinieri punta a ricostruire con precisione chi ha predisposto la conservazione dell’organo, chi ha reperito il ghiaccio utilizzato e chi — eventualmente — non ha eseguito i controlli di routine prima della partenza.

Le condizioni del bambino e la reazione della famiglia – Il bambino, dopo l’intervento, è rimasto in condizioni stazionarie ma gravi e richiede continuo supporto medico. Le autorità sanitarie e la Rete Nazionale Trapianti sono attualmente impegnate nella ricerca di un nuovo cuore compatibile per tentare un secondo trapianto. La madre del piccolo, in collegamento con una trasmissione televisiva, ha espresso il proprio dolore e la speranza di trovare un nuovo organo e di ottenere risposte chiare su quanto accaduto. La famiglia, assistita da un legale, ha inoltre richiesto consulenze specialistiche esterne per approfondire le dinamiche che avrebbero portato al danneggiamento dell’organo.

Dubbi sulle procedure di trasporto – Questa vicenda ha riacceso l’attenzione su un aspetto spesso sottovalutato — ma cruciale — delle procedure di trapianto: il trasporto degli organi. In genere, i cuori destinati a interventi di trapianto vengono mantenuti a temperature specifiche e monitorate in contenitori tecnici progettati per garantire che gli organi rimangano vitali durante il trasferimento da un ospedale all’altro. Nel caso del piccolo di Napoli, l’uso di un semplice contenitore di plastica e di ghiaccio secco ha sollevato interrogativi sulla correttezza delle procedure adottate.

La Procura proseguirà con gli accertamenti per chiarire nel dettaglio le responsabilità e per verificare se ci siano state violazioni dei protocolli sanitari previsti. Nel frattempo, la comunità sanitaria italiana e i familiari del bambino seguono con apprensione gli sviluppi di una vicenda che mette in evidenza l’importanza di ogni singolo passaggio quando si tratta della vita di un piccolo paziente.