Amalfi, attivato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità

Operativo da oggi il progetto di Case di Telemedicina che permetterà di effettuare visite specialistiche da remoto con i medici ambulatoriali riducendo spostamenti e tempi di attesa

Amalfi, 2 marzo 2026 – Visite specialistiche da remoto per ridurre spostamenti e tempi di attesa. E’ questo l’intento che anima il progetto di Ambulatori Virtuali di Comunità attivo da oggi ad Amalfi presso i locali comunali nel cortile della ex AAST su Corso delle Repubbliche Marinare.

Il progetto che integra tecnologia, prossimità e presa in carico personalizzata, con particolare attenzione ai cittadini non digitalizzati e a coloro che vivono in aree svantaggiate o lontane dai principali poli sanitari, è stato presentato questa mattina dai vertici dell’Asl di Salerno che si sono collegati da remoto con i 126 Comuni coinvolti in questa alleanza istituzionale e sociale che vede le strutture sociosanitarie non come semplici sedi operative, ma come partner strategici nella costruzione di una nuova sanità territoriale.

“E’ un modello innovativo sul quale la nostra Amministrazione Comunale ha deciso di puntare, cogliendo l’opportunità promossa dall’ASL Salerno di investire nella prossimità. – dichiara il Sindaco Daniele Milano – Il Comune mette a disposizione gli spazi e i “facilitatori digitali”, in questo caso i nostri volontari in Servizio Civile, per rendere i servizi di telemedicina accessibili ai cittadini”.

Allergologia, cardiologia, chirurgia, dermatologia, diabetologia, endocrinologia, fisiatria, geriatria, ginecologia, medicina interna, oculistica, odontoiatria, oncologia, pediatria, pneumologia, psichiatria, reumatologia sono alcune delle aree mediche che faranno parte del servizio che sarà garantito previa impegnativa obbligatoria in modalità tele-visita da parte del medico di medicina di base. La prenotazione potrà essere effettuata attraverso le farmacie, gli sportelli Cup e il portale Sinfonia.

“Con l’ausilio delle nuove tecnologie viene erogata un’offerta specialistica ambulatoriale multidisciplinare. – dichiara il consigliere comunale con deleghe alle salute e alla cittadinanza digitale, Giorgio Stancati – Si tratta di un’infrastruttura moderna e inclusiva che abbraccia quasi l’intero territorio salernitano, collegata alla Centrale Operativa del Centro Servizi di Telemedicina – Virtual Community Hospital dell’ASL Salerno, cuore tecnologico del sistema, che rappresenta un passaggio decisivo verso una sanità digitale integrata e condivisa”.