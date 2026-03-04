Disordini a Bagnoli durante la protesta per l’America’s Cup: agente ferito alla testa

0

Agente colpito alla testa durante le tensioni, fermato un manifestante

Napoli, 3 marzo 2026 – Momenti di forte tensione a Bagnoli, dove nel corso di una manifestazione legata all’organizzazione dell’America’s Cup si sono verificati scontri tra alcuni gruppi di manifestanti e le forze dell’ordine. Nel corso degli incidenti un poliziotto è rimasto ferito alla testa dopo essere stato colpito da un oggetto lanciato durante il parapiglia. Secondo una prima ricostruzione, la protesta – organizzata per contestare le scelte legate all’evento velico e l’impatto sul territorio – avrebbe registrato un’escalation quando una frangia dei partecipanti ha cercato di forzare il cordone di sicurezza predisposto dalle forze dell’ordine. Ne sono scaturiti momenti concitati, con lancio di oggetti e cariche di alleggerimento per disperdere i più facinorosi.

L’agente ferito è stato immediatamente soccorso dai sanitari presenti sul posto e trasportato in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l’impatto alla testa ha reso necessari approfondimenti clinici. Nel frattempo, un manifestante è stato fermato e la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

L’area di Bagnoli, già al centro del dibattito pubblico per i progetti di riqualificazione, torna così sotto i riflettori in un clima di tensione che rischia di accompagnare il percorso organizzativo dell’evento sportivo internazionale. Le indagini proseguono per identificare eventuali ulteriori responsabili degli scontri.

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.