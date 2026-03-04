Disordini a Bagnoli durante la protesta per l’America’s Cup: agente ferito alla testa

Agente colpito alla testa durante le tensioni, fermato un manifestante

Napoli, 3 marzo 2026 – Momenti di forte tensione a Bagnoli, dove nel corso di una manifestazione legata all’organizzazione dell’America’s Cup si sono verificati scontri tra alcuni gruppi di manifestanti e le forze dell’ordine. Nel corso degli incidenti un poliziotto è rimasto ferito alla testa dopo essere stato colpito da un oggetto lanciato durante il parapiglia. Secondo una prima ricostruzione, la protesta – organizzata per contestare le scelte legate all’evento velico e l’impatto sul territorio – avrebbe registrato un’escalation quando una frangia dei partecipanti ha cercato di forzare il cordone di sicurezza predisposto dalle forze dell’ordine. Ne sono scaturiti momenti concitati, con lancio di oggetti e cariche di alleggerimento per disperdere i più facinorosi.

L’agente ferito è stato immediatamente soccorso dai sanitari presenti sul posto e trasportato in ospedale per accertamenti: le sue condizioni non sarebbero gravi, ma l’impatto alla testa ha reso necessari approfondimenti clinici. Nel frattempo, un manifestante è stato fermato e la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

L’area di Bagnoli, già al centro del dibattito pubblico per i progetti di riqualificazione, torna così sotto i riflettori in un clima di tensione che rischia di accompagnare il percorso organizzativo dell’evento sportivo internazionale. Le indagini proseguono per identificare eventuali ulteriori responsabili degli scontri.