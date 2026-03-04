Domenico, l’ultimo abbraccio della città: folla e lacrime ai funerali del piccolo

Lungo applauso all’uscita del feretro, genitori distrutti dal dolore. Sal Da Vinci rinvia i festeggiamenti: “Domenico prima di tutto”. Esposto all’Ordine dei medici per Oppido e Farina

Napoli, 4 marzo 2026 – Una chiesa gremita, il silenzio rotto solo dai singhiozzi e poi un lungo, commosso applauso hanno accompagnato l’ultimo saluto al piccolo Domenico. In centinaia si sono stretti attorno alla famiglia per condividere un dolore che ha attraversato l’intera comunità. Mamma e papà, provati e sorretti dai parenti, hanno seguito la cerimonia con lo sguardo fisso sul feretro bianco, simbolo di una tragedia che continua a scuotere le coscienze. All’uscita dalla chiesa la folla ha tributato un applauso prolungato, segno di affetto e partecipazione. Palloncini bianchi liberati in cielo e striscioni con messaggi di vicinanza hanno trasformato il sagrato in un abbraccio collettivo. “Non vi lasceremo soli”, si leggeva su uno dei cartelli esposti dagli amici di famiglia.

Il lutto ha toccato anche il mondo dello spettacolo: Sal Da Vinci ha annunciato il rinvio dei festeggiamenti previsti nei prossimi giorni, spiegando sui social che “Domenico viene prima di tutto”. Un gesto che ha raccolto consenso e condivisioni, sottolineando quanto la vicenda abbia colpito l’intera città.

Intanto sul fronte giudiziario si registra un esposto presentato all’Ordine dei medici che riguarda i dottori Oppido e Farina. Un atto formale che punta a fare piena luce sulle responsabilità e sulle eventuali criticità emerse nel percorso sanitario del bambino. La famiglia chiede verità e giustizia, mentre la comunità continua a stringersi nel ricordo di Domenico.