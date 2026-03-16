Il Napoli sfida il Lecce al Maradona: Conte punta sui titolari per restare in zona alta

29ª giornata di Serie A: gli azzurri affrontano i salentini allo stadio Maradona. Le formazioni e i dati della partita

Il Napoli torna in campo oggi, sabato 14 marzo 2026, allo stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Lecce nella gara valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 18 in una sfida importante per la squadra allenata da Antonio Conte, che cerca punti per restare nelle posizioni alte della classifica e continuare la corsa verso la zona Champions.

Gli azzurri arrivano alla partita con numeri solidi soprattutto tra le mura amiche, dove vantano una lunga serie di risultati utili consecutivi. In campionato il Napoli ha mostrato una buona continuità offensiva e un possesso palla tra i più alti della Serie A, mentre il Lecce di Eusebio Di Francesco è alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona bassa della classifica.

Dal punto di vista tattico Conte sceglie il modulo 3-4-2-1, con una linea difensiva composta da Beukema, Buongiorno e Olivera davanti al portiere Meret. Sulle fasce agiscono Politano e Spinazzola, mentre in mezzo al campo trovano spazio Anguissa e Gilmour. Sulla trequarti Elmas e Alisson Santos supportano l’unica punta Hojlund. Il Lecce risponde con il 4-2-3-1: Falcone tra i pali, difesa con Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo; in mediana Coulibaly e Ramadani, mentre sulla linea offensiva agiscono Pierotti, Ngom e Banda alle spalle dell’attaccante Stulic.

La gara si preannuncia intensa: il Napoli proverà a fare la partita sfruttando qualità e possesso, mentre il Lecce punterà su ripartenze e velocità sugli esterni per mettere in difficoltà la difesa partenopea. Con tre punti in palio pesanti per entrambe le squadre, l’atmosfera al Maradona è quella delle grandi occasioni.

Formazioni ufficiali

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund.

Allenatore: Antonio Conte.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Stulic.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.