Il Napoli rimonta il Lecce al Maradona: Politano firma il sorpasso, azzurri vincono 2-1

Gli ospiti avanti dopo tre minuti con Siebert, poi la reazione della squadra di Conte: Højlund pareggia a inizio ripresa e Politano completa la rimonta nella 29ª giornata di Serie A

Il Napoli conquista una vittoria in rimonta battendo 2-1 il Lecce allo stadio Diego Armando Maradona nella gara disputata ieri 14 marzo 2026, valida per la 29ª giornata di Serie A. La squadra allenata da Antonio Conte parte in salita ma nella ripresa riesce a ribaltare il risultato grazie alle reti di Højlund e Politano, portando a casa tre punti importanti. L’avvio è favorevole ai salentini. Dopo appena tre minuti il Lecce passa in vantaggio con Siebert, che sfrutta una situazione da palla inattiva e batte Meret gelando il pubblico del Maradona. Il Napoli prova a reagire nel corso del primo tempo, costruendo alcune occasioni ma senza riuscire a trovare il gol del pareggio prima dell’intervallo.

Nella ripresa gli azzurri cambiano ritmo e trovano subito il pareggio: al 46’ Højlund finalizza un’azione offensiva riportando la partita in equilibrio. Il Napoli continua a spingere e al 67’ completa la rimonta con Matteo Politano, che con un preciso tiro firma il definitivo 2-1 facendo esplodere lo stadio.

Nel finale il Lecce tenta di rientrare in partita, ma la difesa del Napoli resiste e gli azzurri riescono a gestire il vantaggio fino al triplice fischio, conquistando una vittoria preziosa per la classifica.

Marcatori:

3’ Siebert (Lecce), 46’ Højlund (Napoli), 67’ Politano (Napoli).

Napoli (3-4-3):

Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa (46’ McTominay), Gilmour, Spinazzola (71’ Mazzocchi); Elmas (46’ De Bruyne), Højlund, Alisson Santos.

Allenatore: Antonio Conte.

Lecce (4-3-3):

Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (46’ Gandelman), Ramadani, Ngom; Pierotti (78’ N’Dri), Stulic (58’ Cheddira), Banda.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.