A Pompei “Le quattro stagioni” di Vivaldi con il solista Vincenzo Meriani

Artemus diventa “Orchestra Città di Pompei”: il riconoscimento istituzionale fa dell’ensemble un ambasciatore culturale

Pompei – Con il concerto “Le quattro stagioni” di Vivaldi, in programma sabato 4 aprile 2026 alle ore 20 al teatro “Di Costanzo Mattiello” di Pompei (ingresso gratuito), entra nel vivo l’ottava Stagione Concertistica Artemus, giunta al suo terzo appuntamento. Per l’Orchestra Artemus, inoltre, si tratta un evento molto speciale. Il concerto rappresenta infatti l’esordio assoluto in qualità di “Orchestra Città di Pompei”: un riconoscimento istituzionale da parte del Comune, giunto lo scorso 26 marzo, che suggella un percorso artistico consolidato negli anni e che affida all’Orchestra il ruolo di ambasciatrice culturale del territorio.

L’evento, patrocinato dal Comune di Pompei, inaugurerà simbolicamente questo nuovo capitolo della storia dell’ensemble con l’esecuzione di uno dei capolavori più celebri del repertorio barocco, “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi. Il programma rappresenta un viaggio musicale attraverso una delle opere più iconiche della musica italiana del Settecento. Il ciclo dei quattro concerti per violino e orchestra di Vivaldi è una delle composizioni più amate dal pubblico e costituisce uno dei vertici della musica barocca.

La direzione artistica e musicale dell’orchestra è affidata al maestro Alfonso Todisco, docente presso il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino e direttore d’orchestra attivo in Italia e all’estero. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti istituzioni musicali europee, tra cui il Théâtre du Capitole de Toulouse, il Teatro Verdi di Salerno, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, l’Orchestre de Chambre de Paris, i Pomeriggi Musicali di Milano, la Nuova Orchestra Scarlatti e il Teatro dell’Opera di Varsavia. La sua attività artistica si distingue per un’intensa presenza nel panorama concertistico e per l’attenzione alla formazione e alla valorizzazione di giovani musicisti.

Solista del concerto sarà il violinista Vincenzo Meriani, musicista di riconosciuto talento nel panorama italiano. La sua attività artistica lo ha portato a esibirsi in prestigiose istituzioni e festival, tra cui i Concerti del Quirinale, l’Accademia Filarmonica di Bologna, la Scuola Normale Superiore di Pisa, le Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza, il Mantova Chamber Music Festival e i Musei Vaticani. Meriani affianca alla carriera concertistica un’intensa attività orchestrale e didattica.

Con questo concerto, dunque, l’Orchestra Città di Pompei inaugura ufficialmente la nuova identità istituzionale, confermando l’impegno nella valorizzazione della musica colta sul territorio. La nuova denominazione non rappresenta soltanto un cambio di nome, ma l’ufficializzazione di un’identità culturale maturata nel tempo. Il riconoscimento istituzionale è stato accolto con soddisfazione dall’associazione Artemus, che ha espresso gratitudine all’amministrazione comunale e al sindaco Andreina Esposito per aver approvato l’istanza. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche al compianto sindaco Carmine Lo Sapio, che negli ultimi quattro anni ha sostenuto concretamente la crescita dell’Orchestra, contribuendo allo sviluppo e al consolidamento del progetto artistico.