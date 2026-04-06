Serie A, Pasquetta al Maradona: Napoli-Milan, sfida che può decidere la stagione

Azzurri e rossoneri divisi da un punto: Conte sfida Allegri in un match chiave per scudetto e Champions

Pasquetta 2026 di grande calcio allo stadio Diego Armando Maradona, dove il SSC Napoli ospita il AC Milan in uno degli scontri più attesi della stagione di Serie A. La gara, in programma lunedì sera, arriva in un momento cruciale del campionato e mette di fronte due squadre separate da un solo punto in classifica, pronte a giocarsi una fetta importante dei rispettivi obiettivi.

Il Napoli si presenta all’appuntamento con fiducia e con la volontà di sfruttare il fattore campo in una serata speciale, in cui il pubblico partenopeo è pronto a trasformare la Pasqua in una spinta emotiva sugli spalti. La squadra guidata da Antonio Conte dovrebbe schierarsi con il consueto 3-4-2-1, puntando sulla qualità tra le linee e sulla capacità di gestire i ritmi della gara. In porta spazio a Milinkovic-Savic, mentre la difesa dovrebbe vedere Juan Jesus, Buongiorno e Olivera. Sulle fasce agiranno Politano e Spinazzola, con Anguissa e Lobotka in mezzo al campo a garantire equilibrio e costruzione. Sulla trequarti, qualità e inserimenti con De Bruyne e McTominay alle spalle dell’unica punta Hojlund.

Dall’altra parte il Milan di Massimiliano Allegri arriva con grande solidità e con l’intenzione di colpire sfruttando velocità e tecnica negli ultimi metri. I rossoneri dovrebbero disporsi con un 3-5-2 equilibrato, con Maignan tra i pali e una linea difensiva composta da Tomori, De Winter e Pavlovic. A centrocampo spazio a un mix di qualità ed esperienza con Saelemaekers e Bartesaghi sulle corsie e il trio Fofana, Modric e Rabiot in mezzo. In attacco la coppia formata da Pulisic e Leao rappresenta una minaccia costante per la retroguardia azzurra.

Sarà una partita che si giocherà molto sul piano tattico, con due allenatori abituati a leggere i momenti della gara e a intervenire con precisione. Il Napoli cercherà di fare la partita, sfruttando il possesso e le geometrie di Lobotka, mentre il Milan potrebbe puntare su ripartenze rapide e sull’uno contro uno dei suoi attaccanti.

Il peso della posta in palio è altissimo: a questo punto della stagione ogni dettaglio può fare la differenza e uno scontro diretto come questo può cambiare gli equilibri della classifica. In un Maradona pronto a spingere gli azzurri, la notte di Pasqua si trasforma così in un crocevia decisivo per il finale di campionato.