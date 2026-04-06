Pasqua da record: Napoli presa d’assalto, 400mila turisti e città sold out

Boom di italiani, hotel quasi pieni e cultura protagonista tra Duomo, musei gratuiti e panorami mozzafiato

Napoli si conferma capitale del turismo pasquale con numeri da record: sono attesi oltre 400mila visitatori nel lungo weekend di Pasqua, con una netta prevalenza di turisti italiani. Un dato che segna una forte ripresa e consolida il ruolo della città tra le mete più ambite del Paese, complice anche il clima primaverile e un’offerta culturale sempre più attrattiva.

A trainare l’afflusso sono soprattutto le esperienze uniche offerte dal patrimonio artistico partenopeo. Tra queste spicca la suggestiva passeggiata sui tetti del Duomo di Napoli, che consente ai visitatori di ammirare la città da una prospettiva inedita, e l’iniziativa dei musei gratuiti che ha ulteriormente incentivato le presenze, rendendo accessibili alcuni dei luoghi simbolo della cultura locale.

Il settore ricettivo registra numeri importanti: l’occupazione delle camere sfiora l’80%, con picchi ancora più alti nel centro storico. Alberghi, bed and breakfast e case vacanza lavorano a pieno regime, confermando un trend positivo che coinvolge anche ristorazione, trasporti e commercio. Napoli, dunque, non è solo meta turistica ma autentica esperienza culturale e sensoriale, capace di attrarre visitatori da tutta Italia grazie al suo mix unico di storia, tradizioni e vivacità contemporanea. Una Pasqua da record che rafforza l’immagine della città come protagonista assoluta del turismo nazionale.