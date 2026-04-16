Terremoto al Teatro San Carlo: fari sulla passata gestione

Sotto la lente della Procura l’ex sovrintendente e altri undici indagati: ipotizzati i reati di truffa, peculato e falso

Napoli, 15 aprile 2026 – Le ombre del passato tornano ad allungarsi sul Massimo napoletano, travolto da un’inchiesta giudiziaria che scuote le fondamenta di una delle istituzioni culturali più antiche e prestigiose d’Europa. Al centro dell’indagine condotta dai magistrati partenopei figurano dodici persone, tra cui spicca il profilo dell’ex sovrintendente della Fondazione, chiamate a rispondere di accuse che mettono in discussione l’integrità amministrativa dell’ente negli anni scorsi. Il quadro delineato dagli inquirenti è complesso e tocca nervi scoperti della gestione pubblica. Le ipotesi di reato spaziano dal peculato, che suggerisce un uso improprio di risorse appartenenti alla collettività, alla truffa aggravata, fino al falso in atto pubblico. Secondo le prime ricostruzioni, l’attività investigativa avrebbe fatto emergere presunte irregolarità contabili e documentali finalizzate a una conduzione opaca dei flussi finanziari e dei processi decisionali interni.

Questa vicenda solleva interrogativi che superano il perimetro della cronaca giudiziaria per toccare il valore stesso del patrimonio artistico cittadino. Il Teatro San Carlo non rappresenta solo un’eccellenza mondiale dell’opera, ma è un simbolo identitario che richiede una trasparenza assoluta nella tutela delle sue risorse. Il rischio che condotte illecite possano aver intaccato un bene così prezioso impone una riflessione profonda sulla necessità di bilanciare l’autonomia delle fondazioni liriche con sistemi di controllo sempre più stringenti.

Mentre la giustizia prosegue il suo corso per accertare le singole responsabilità, la città osserva con apprensione l’evolversi della situazione. In un momento in cui la cultura cerca di consolidare il proprio ruolo di motore sociale ed economico, la chiarezza diventa l’unico strumento possibile per proteggere l’onore del teatro e garantire che il sipario continui ad alzarsi su un palcoscenico di legalità. Solo attraverso una verità processuale rapida sarà possibile voltare pagina e restituire piena serenità a un’istituzione che appartiene al mondo intero.