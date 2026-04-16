Napoli, assalto alla banca al Vomero: fuga dal pavimento e irruzione dei Carabinieri, scene da film

I banditi sarebbero scappati attraverso un buco nel pavimento dell’istituto. Diverse piste al vaglio degli inquirenti, sul posto anche le forze speciali dell’Arma

Napoli, 16 aprile 2026 – Momenti di alta tensione al Vomero, quartiere collinare di Napoli, dove un audace colpo in banca si è trasformato in un vero e proprio scenario da film. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero riusciti a fuggire attraverso un foro praticato nel pavimento dell’istituto bancario, facendo perdere rapidamente le proprie tracce. L’allarme è scattato in pochi minuti, richiamando sul posto un imponente dispiegamento di forze. Oltre ai militari dell’Arma, sono intervenute anche le unità speciali dei Carabinieri, protagoniste di un’irruzione spettacolare all’interno della filiale, nel tentativo di bloccare i responsabili o verificare la presenza di eventuali complici.

Gli investigatori stanno lavorando senza sosta per ricostruire con esattezza la dinamica del colpo. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un’azione pianificata nei minimi dettagli, con la realizzazione preventiva di un cunicolo sotterraneo o l’utilizzo di locali adiacenti per accedere alla banca indisturbati. Al momento non è chiaro se i banditi siano riusciti a portare via denaro o altri valori, né quanti fossero i componenti della banda. L’area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici, mentre le immagini delle telecamere di sorveglianza potrebbero rivelarsi decisive per identificare i responsabili.

L’episodio ha suscitato forte impressione tra residenti e commercianti della zona, ancora scossi per quanto accaduto in pieno giorno in uno dei quartieri più frequentati della città. Le indagini proseguono serrate.