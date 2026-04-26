Ricorso shock sulla Serie A: chiesta la sospensione immediata del campionato

Gli avvocati Angelo Pisani e Sergio Pisani annunciano un’azione d’urgenza al Tribunale di Roma per bloccare lo scudetto: “Gravi ipotesi di reato sulle designazioni arbitrali”

Napoli, 26 aprile 2026 – Un’iniziativa legale destinata a scuotere il mondo del calcio italiano. Gli avvocati Angelo Pisani e Sergio Pisani hanno annunciato la preparazione di un ricorso d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile, da depositare presso il Tribunale Ordinario di Roma, con possibili estensioni anche ai fori di Napoli e Milano. L’obiettivo è chiaro e dirompente: ottenere la sospensione immediata del campionato di Serie A e il blocco dell’assegnazione dello scudetto.

L’azione, spiegano i legali, viene promossa su mandato dei fondatori del Social Club Maradona, insieme a tifosi abbonati, utenti di piattaforme Pay TV e DAZN e scommettitori che si ritengono danneggiati. Una platea eterogenea che, secondo i promotori del ricorso, avrebbe subito conseguenze dirette da un sistema che ora è finito sotto la lente della magistratura. Alla base dell’iniziativa ci sarebbero infatti le “gravissime ipotesi di reato” emerse nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica di Milano, che coinvolgerebbe il sistema delle designazioni arbitrali. Un elemento che, se confermato, potrebbe mettere in discussione la regolarità stessa della competizione calcistica in corso.

Il ricorso cautelare punta a ottenere un provvedimento immediato da parte del giudice, ritenendo sussistenti i presupposti dell’urgenza e del danno imminente e irreparabile. Una mossa che, se accolta, avrebbe effetti senza precedenti sull’attuale stagione di Serie A, aprendo scenari complessi sia sul piano sportivo che su quello giuridico. Ora l’attenzione si sposta sulle prossime mosse della magistratura e sulle eventuali reazioni delle istituzioni calcistiche. Il calcio italiano, ancora una volta, si ritrova al centro di una tempesta giudiziaria che rischia di incidere profondamente sulla credibilità del sistema.