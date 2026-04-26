Il Napoli travolgente al Maradona: poker alla Cremonese e rilancio in classifica

Gli azzurri vincono 4-0 con McTominay, autorete, De Bruyne e Alisson: dominio totale e segnali di riscatto dopo il ko con la Lazio

Il Napoli torna a sorridere e lo fa con una prestazione autoritaria, superando nettamente la Cremonese per 4-0 allo stadio Diego Armando Maradona nella 34ª giornata di Serie A. Una gara a senso unico, dominata dagli uomini di Conte sin dai primi minuti, con intensità, qualità e concretezza sotto porta. La formazione iniziale degli azzurri ha visto Milinkovic-Savic tra i pali, difesa a tre composta da Rrahmani, Buongiorno e Olivera; sulle fasce Politano e Gutierrez, con McTominay e Lobotka in mezzo al campo. In attacco spazio al tridente formato da De Bruyne e Alisson Santos alle spalle di Højlund.

L’approccio del Napoli è stato devastante: il vantaggio arriva già al 3’, quando McTominay finalizza con precisione un’azione costruita con qualità, confermandosi uno dei più incisivi della stagione. La pressione costante degli azzurri mette in crisi la retroguardia lombarda e poco prima dell’intervallo arriva il raddoppio, favorito da un’autorete che indirizza definitivamente il match. Nella ripresa il copione non cambia. De Bruyne firma il tris con una giocata di forza e tecnica, mentre Alisson Santos chiude i conti con un’azione personale che certifica il dominio partenopeo. Nel finale c’è spazio anche per un rigore fallito da McTominay e una traversa colpita, a testimonianza di una superiorità mai in discussione.

Dal punto di vista statistico, la gara evidenzia numeri schiaccianti: alto possesso palla, numerose occasioni create e un McTominay particolarmente ispirato, capace di tentare ben 10 conclusioni durante il match, record stagionale in Serie A. Una vittoria larga e convincente che permette al Napoli di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica e di riscattare la recente sconfitta, rilanciando entusiasmo e fiducia in vista del finale di stagione.