Scuole aperte fino a sera a Napoli Est: la proposta del Prefetto per togliere i ragazzi dalla strada

Sicurezza e inclusione sociale, sinergia tra istituzioni e Terzo settore per un progetto sperimentale a Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio

Napoli, 28 aprile 2026 – Tenere le scuole aperte anche nel pomeriggio e fino a sera per offrire ai giovani un’alternativa concreta alla strada e rafforzare il presidio educativo nei quartieri più complessi. È questa la linea tracciata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica riunito nell’area orientale della città.

L’iniziativa punta a trasformare gli istituti scolastici in veri e propri poli civici attivi oltre l’orario tradizionale, con attività formative, culturali e sociali rivolte soprattutto ai più giovani. Il progetto, definito sperimentale ma con ambizioni strutturali, interesserà in particolare i quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio, realtà da tempo al centro di interventi mirati per contrastare disagio sociale e dispersione scolastica. La proposta ha trovato una convergenza ampia tra i partecipanti al tavolo istituzionale. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Monica Matano, rappresentanti delle forze dell’ordine, del mondo del Terzo settore e delle parrocchie locali.

L’obiettivo condiviso è costruire un modello di collaborazione stabile tra istituzioni e territorio, capace di incidere non solo sul piano della sicurezza ma anche su quello dell’inclusione e della crescita educativa. Le scuole, in questa visione, diventano presidi permanenti di legalità e aggregazione, aperti alla comunità e in grado di intercettare i bisogni dei giovani anche nelle fasce orarie più critiche. Nei prossimi giorni, Prefettura, Comune e soggetti coinvolti lavoreranno alla definizione operativa del progetto, con l’intento di avviare quanto prima la sperimentazione e valutarne l’estensione ad altre aree della città. Un’iniziativa che punta a coniugare sicurezza urbana e politiche educative, partendo dal principio che prevenire significa soprattutto offrire opportunità.