Al via il Comicon 2026, Napoli Capitale dell’Immaginario

Dalle radici del fumetto alle frontiere dello spazio, la città si trasforma in un palcoscenico globale dove l’immaginazione diventa l’unico linguaggio comune

Napoli si risveglia sotto un cielo che sembra disegnato a china, pronta a farsi travolgere dall’energia della XXVI edizione del Comicon. Superati i cancelli della Mostra d’Oltremare, non si entra semplicemente in una fiera, ma si attraversa un portale verso un mondo dove i confini tra realtà e fantasia si fanno sottili. Quest’anno l’evento non punta solo a battere i record numerici del passato, ma si pone l’obiettivo ambizioso di unire generazioni diverse attorno a una passione comune, dimostrando che il fumetto e la cultura pop sono oggi più che mai il cuore pulsante del nostro tempo.

Il cammino tra i viali fioriti della Mostra porta subito a incontrare i grandi maestri del disegno. L’emozione è palpabile per l’arrivo di Makoto Yukimura, che con la sua epopea di Vinland Saga ha saputo raccontare la ricerca della pace attraverso la violenza, e che ora si ritrova circondato dall’affetto di migliaia di lettori italiani. Poco distante, le matite di giganti come Milo Manara e l’ironia di Leo Ortolani ricordano quanto la tradizione del fumetto nostrano sia solida e capace di rinnovarsi, dialogando con la modernità senza mai perdere la propria anima artigianale.

Ma il Comicon 2026 è un organismo che vive di contaminazioni continue. Mentre nelle sale proiezioni i fan si godono il ritorno di volti iconici come John C. McGinley o le atmosfere inquietanti del cast di From, l’orizzonte si allarga fino a toccare le stelle. La presenza di Luca Parmitano trasforma infatti il festival in un laboratorio di idee, dove il racconto dello spazio reale incontra la fantascienza, ispirando i giovani a guardare oltre il visibile. È una celebrazione che trova la sua colonna sonora ideale nell’Arena Flegrea, dove la genialità visiva di Caparezza e l’energia intramontabile di Giorgio Vanni offrono due facce della stessa medaglia: la capacità della musica di farsi immagine e memoria collettiva.

In questo vortice di colori, maschere e incontri, ciò che resta impresso non è solo la qualità degli ospiti o l’esclusività delle anteprime, ma il senso di appartenenza a una comunità. Dalle sfide dei cosplayer che trasformano la propria creatività in opera d’arte, fino alla scoperta di nuove tendenze nel Korean Village, il Comicon si conferma un presidio di libertà e condivisione. In un mondo che spesso tende a dividere, questi giorni a Napoli dimostrano che esiste un terreno comune, fatto di storie e di sogni, dove chiunque può sentirsi parte di una battaglia più grande: quella per la bellezza e per il diritto di continuare a immaginare.