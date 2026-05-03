Il Napoli frena al Sinigaglia: col Como è 0-0 e l’Inter vede lo scudetto

Palo di Politano nel finale: gli azzurri restano al secondo posto, ma il titolo ora è a un passo dai nerazzurri

Como, 2 maggio 2026 – Un pareggio che sa di addio definitivo ai sogni di gloria per il Napoli. Nell’anticipo della 35ª giornata di Serie A, la squadra di Conte non va oltre lo 0-0 contro un Como coraggioso e ben organizzato, che continua a inseguire il sogno Champions League. Al Sinigaglia va in scena una partita tattica, intensa, ma povera di gol, che lascia l’amaro in bocca soprattutto ai tifosi partenopei: con questo risultato, l’Inter avrà domani il primo “match point” per il titolo.

Il primo tempo è di marca lariana. Il Como di Fabregas parte forte e mette in seria difficoltà la difesa azzurra. All’8′, è provvidenziale l’intervento di Rrahmani che salva sulla linea un tiro a colpo sicuro di Douvikas dopo che quest’ultimo aveva superato Milinkovic-Savic. Il Napoli fatica a costruire e ringrazia il proprio portiere, decisivo in almeno due occasioni su Diao e Baturina. Nella ripresa, il ritmo cala e la stanchezza inizia a farsi sentire. Il Napoli prova a alzare il baricentro negli ultimi venti minuti, trascinato dalla fisicità di McTominay. Proprio lo scozzese all’80’ sfiora il palo con un diagonale potente. Ma l’occasione più clamorosa arriva all’84’: Matteo Politano si accentra dalla destra e lascia partire un sinistro a giro meraviglioso che si stampa contro il palo a portiere battuto. È l’ultimo brivido di una gara che si chiude senza vincitori.

Con questo punto, il Napoli sale a quota 71 punti, consolidando la zona Champions ma restando a -9 dall’Inter (che giocherà domani contro il Parma). Per gli azzurri si tratta di un passo fondamentale per blindare il ritorno nell’Europa che conta, ma il pareggio odierno consegna virtualmente lo scudetto nelle mani dei nerazzurri, a cui basterà un solo punto per festeggiare matematicamente.

Tabellino Como-Napoli 0-0

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramón, Valle (Moreno); Perrone, Sergi Roberto (Vojvoda); Diao (Rodríguez), Nico Paz, Da Cunha; Douvikas (Morata). All. Fabregas.

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Miguel Gutiérrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Højlund, De Bruyne (Spinazzola). All. Conte.

Note: Ammoniti Ramón (C), Politano (N). Palo di Politano all’84’.