Napoli Capitale del Turismo: oltre 480mila presenze per il ponte del 1° Maggio

Tra sole, cultura e grandi eventi, la città registra numeri da record: alberghi sold-out e musei presi d’assalto per la Festa dei Lavoratori

Napoli – Un venerdì 1° maggio 2026 che sa di estate anticipata e consacrazione definitiva per Napoli. Con il termometro che tocca i 25°C e un cielo terso che incornicia il Golfo, la città si è svegliata sommersa da un’ondata pacifica di turisti. Secondo le ultime stime dell’Osservatorio Turistico Urbano (OTU), sono oltre 483.000 i visitatori che hanno scelto il capoluogo campano per questo ponte, confermando un trend di crescita che non sembra conoscere soste.

Il cuore pulsante dell’accoglienza è rappresentato dai siti monumentali. Il Palazzo Reale e il Museo Pignatelli hanno registrato il tutto esaurito fin dalle prime ore del mattino, mentre a Capodimonte migliaia di persone si sono riversate nel Real Bosco per unire l’arte a un picnic all’aria aperta. Non sono da meno i siti archeologici: da Ercolano a Baia, fino a Castel Sant’Elmo, la “domenica (o meglio, il venerdì) della cultura” ha trasformato ogni angolo di storia in una tappa obbligata.

A rendere l’atmosfera ancora più vibrante è la concomitanza di eventi di richiamo internazionale. Mentre l’Orto Botanico ospita la XII edizione di Planta, trasformando via Foria in un giardino incantato tra laboratori botanici e concerti, la Mostra d’Oltremare è il regno colorato del Comicon, che attira giovani e appassionati da tutta Europa.

“Napoli ha saputo rinnovare la sua offerta”, commentano dall’Assessorato al Turismo. I numeri parlano chiaro: non si tratta solo di turismo mordi-e-fuggi, ma di soggiorni che si estendono per l’intero weekend, con un impatto economico enorme su alberghi, B&B e, naturalmente, sulla ristorazione. Dal lungomare Caracciolo, finalmente restituito alla passeggiata dopo i recenti lavori di riqualificazione, ai vicoli dei Decumani, l’odore della pizza e del caffè accompagna il fiume umano di visitatori.

Nonostante il traffico intenso segnalato sulle direttrici per le Costiere e le code inevitabili ai moli dei traghetti per le isole, a prevalere è l’entusiasmo. Napoli, in questo 1° maggio 2026, non celebra solo il lavoro, ma anche la propria bellezza e la capacità di essere, oggi più che mai, una delle grandi capitali del mondo.