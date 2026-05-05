Napoli accelera sul ferro: la Linea 10 vede la luce e la Linea 1 punta alla sfida mondiale

Firmato il protocollo per la nuova tratta verso Afragola. Il Sindaco Manfredi: “Aeroporto collegato entro il 2027, pronti per l’America’s Cup”

Napoli, 4 maggio 2026 – La mobilità di Napoli e della sua area metropolitana si prepara a una svolta strutturale che promette di cambiare il volto dei collegamenti regionali e internazionali. Al centro del piano, l’avvio della Linea 10, un’opera strategica destinata a connettere il cuore della città con la stazione dell’Alta Velocità di Afragola, e il completamento della Linea 1 fino allo scalo aeroportuale.

L’obiettivo è ambizioso ma concreto: l’apertura dei cantieri per la Linea 10 è prevista entro i prossimi diciotto mesi. Non si tratta solo di una nuova infrastruttura urbana, ma di un “ponte” su ferro che integrerà finalmente la rete metropolitana cittadina con i grandi flussi ferroviari nazionali. Il collegamento permetterà a migliaia di pendolari e turisti di muoversi agevolmente tra l’hinterland a nord di Napoli e il centro, riducendo drasticamente il traffico su gomma e i tempi di percorrenza.

Parallelamente, l’attenzione resta altissima sul completamento dell’anello della Linea 1. Secondo il cronoprogramma aggiornato, i lavori per la stazione di Capodichino dovrebbero concludersi nella primavera del 2027. Questo passaggio è considerato cruciale non solo per la quotidianità dei cittadini, ma anche per il prestigio internazionale della città.

Il Sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato come la chiusura del cantiere aeroportuale sia la condizione necessaria per accogliere al meglio i grandi eventi previsti per quell’anno. Il pensiero corre subito all’America’s Cup, la storica competizione velica che vedrà Napoli protagonista: avere una metropolitana che colleghi direttamente l’aeroporto al centro città rappresenterà il miglior biglietto da visita per i visitatori provenienti da tutto il mondo.

Questi interventi delineano una visione di Napoli come metropoli moderna e interconnessa. L’integrazione tra la rete metropolitana, l’aeroporto e l’Alta Velocità trasforma il concetto di trasporto da semplice servizio a vero e proprio motore di sviluppo economico e sociale. La sfida ora passa alla gestione dei tempi e dei cantieri, con la consapevolezza che il 2027 segnerà il momento in cui Napoli giocherà la sua partita più importante sul palcoscenico globale.