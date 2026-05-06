Napoli attende l’arrivo di Papa Leone XIV, città blindata

Venerdì 8 maggio la città si ferma: scuole chiuse, zone rosse e trasporti potenziati per accogliere il Pontefice tra fede e blindatura



NAPOLI – La macchina organizzativa è ormai a pieno regime. Napoli si prepara a vivere una giornata che resterà scolpita nella storia recente della città: la visita pastorale di Papa Leone XIV prevista per questo venerdì, 8 maggio. Un evento che non è solo una celebrazione spirituale, ma una sfida logistica senza precedenti che trasformerà il capoluogo campano in una vera e propria “città blindata”.

Il Prefetto, in coordinamento con le forze dell’ordine, ha varato un piano di sicurezza di massimo livello. Il centro cittadino sarà suddiviso in diversi anelli di protezione: l’accesso alle aree dei grandi incontri sarà consentito solo tramite varchi presidiati e previa esibizione del pass. Per alleggerire la pressione sul traffico e garantire l’incolumità dei fedeli, è stata già disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di venerdì.

Mentre il divieto di circolazione colpirà ampie fette della città, il sistema dei trasporti si prepara a un carico eccezionale. L’EAV e l’ANM hanno confermato il potenziamento delle corse:

Treni speciali: Saranno attivate navette ferroviarie straordinarie per collegare la provincia al centro, facilitando l’afflusso dei pellegrini provenienti soprattutto dall’area vesuviana e da Pompei, prima tappa del viaggio papale.

Metropolitane: La Linea 1 e la Linea 6 effettueranno orario prolungato, sebbene alcune stazioni considerate “sensibili” potrebbero subire chiusure temporanee per motivi di ordine pubblico.

Oltre ai numeri e ai disagi logistici, c’è l’attesa per il messaggio che il Pontefice rivolgerà a una Napoli che attraversa una fase di profonda trasformazione. Leone XIV toccherà i temi della legalità, della dignità del lavoro e della speranza per i giovani, partendo dalle periferie per arrivare al cuore monumentale della città. La diretta televisiva seguirà ogni passo del Papa, ma per chi sarà in strada l’emozione è già palpabile: Napoli non sarà solo una città blindata, ma un abbraccio collettivo pronto a dimostrare, ancora una volta, la sua capacità di accoglienza universale.