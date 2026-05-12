Napoli, l’Europa resta in sala d’attesa: il verdetto Champions è rimandato

La delusione del Maradona non spegne le speranze: domenica a Pisa serve il colpo del riscatto per blindare l’obiettivo

Napoli, 12 maggioo 2026 – Il traguardo era lì, a un passo, pronto per essere festeggiato davanti al proprio pubblico, ma il verdetto definitivo per la qualificazione in Champions League è scivolato via. Il Napoli manca il match point casalingo, lasciando spazio a un’amarezza che sa di occasione sprecata, ma che non deve trasformarsi in rassegnazione. Il calcio, si sa, non concede sconti e la tensione del finale di stagione ha giocato un brutto scherzo agli azzurri, apparsi meno brillanti del solito sotto porta. Tuttavia, nel calcio non c’è tempo per guardarsi indietro. Il calendario offre immediatamente l’occasione della vita: la trasferta di domenica prossima a Pisa. Non è più tempo di calcoli o di speranze legate ai risultati degli altri campi; la strada per l’Europa che conta passa necessariamente per una vittoria in terra toscana.

Espugnare l’Arena Garibaldi significherebbe non solo riscattare il mezzo passo falso interno, ma chiudere definitivamente i conti e mettere il sigillo su una stagione che merita un finale all’altezza. La squadra ha ora il dovere di trasformare la delusione odierna in energia cinetica. Una vittoria a Pisa sarebbe decisiva, un urlo liberatorio per ritornare a calcare i palcoscenici più prestigiosi del continente. Il destino è ancora nelle mani degli azzurri: serve cuore, testa e quella fame che oggi è mancata.