Beffa al Maradona: Rowe gela il Napoli al 90′

Il Bologna sbanca Fuorigrotta per 3-2 in un finale folle. Inutili i gol di Di Lorenzo e Alisson, i rossoblù restano in corsa per l’Europa

Napoli, 11 maggio 2026 – Il calcio sa essere crudele, e il Napoli di Antonio Conte lo ha imparato nel modo più amaro nel posticipo della 36ª giornata di Serie A. In un’atmosfera carica di tensione per la corsa Champions, il Bologna di Vincenzo Italiano è riuscito a strappare tre punti d’oro, chiudendo la pratica con un contropiede letale proprio quando il pareggio sembrava il risultato più scontato.

Il primo tempo è stato un monologo rossoblù per intensità e cinismo. Già al 9′, Federico Bernardeschi ha sbloccato il match portando in vantaggio gli ospiti. Il Napoli ha faticato a trovare le giuste distanze tra i reparti, esponendosi alle ripartenze emiliane. Al 34′, l’episodio che sembrava aver indirizzato definitivamente la gara: un fallo di Di Lorenzo su Miranda ha concesso un calcio di rigore al Bologna. Riccardo Orsolini si è presentato dal dischetto e, nonostante Milinkovic-Savic avesse intuito la traiettoria, ha siglato lo 0-2, entrando nella storia del club per aver segnato almeno nove gol in quattro stagioni diverse.

La ripresa ha mostrato un Napoli rigenerato. In soli tre minuti, tra il 45′ (nel recupero del primo tempo) e il 48′, gli azzurri hanno ristabilito l’equilibrio. Prima il capitano Giovanni Di Lorenzo ha accorciato le distanze, poi Alisson Santos ha fatto esplodere il Maradona con il gol del 2-2. La partita è diventata una battaglia tattica e agonistica, con ribaltamenti di fronte continui. Tuttavia, al 90′, la doccia fredda: il subentrato Jonathan Rowe ha finalizzato un’azione perfetta, regalando il 2-3 finale ai felsinei e lasciando i padroni di casa con l’amaro in bocca.

Tabellino Tecnico

NAPOLI (3-4-2-1):

Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano (85′ Elmas), Lobotka (76′ Gilmour), McTominay, Gutierrez (87′ Spinazzola); Giovane (76′ Mazzocchi), Alisson Santos; Højlund.

Allenatore: Antonio Conte.

BOLOGNA (4-3-3):

Pessina; Joao Mario, Helland (82′ Heggem), Lucumì, Miranda; Ferguson (82′ Pobega), Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Bernardeschi (73′ Rowe).

Allenatore: Vincenzo Italiano.

MARCATORI:

9′ Bernardeschi (B)

34′ Orsolini (B, rig.)

45′ Di Lorenzo (N)

48′ Alisson Santos (N)

90′ Rowe (B)

ARBITRO: Marco Piccinini (Sezione di Forlì).

NOTE: Ammoniti: Politano (N), João Mário, Bernardeschi, Helland, Lucumì (B). Spettatori: circa 50.000.