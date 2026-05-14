Napoli, sportello di ascolto nella scuola di Ponticelli per promuovere il benessere

Uno spazio gratuito per studenti, docenti e personale dell’istituto superiore “Sannino-De Cillis”

Napoli, 14 maggio 2026 – Scuola e associazioni in campo per affrontare violenza e disagio sempre più diffusi tra i più giovani. Nasce a Napoli uno sportello di ascolto gratuito per coltivare benessere tra studentesse, studenti, docenti e personale e per migliorare le relazioni. A ospitarlo è l’istituto scolastico superiore “Sannino – De Cillis” di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, che ha accolto l’iniziativa della UISP Campania e dell’associazione “II Veliero”.

Lo sportello, aperto gratuitamente all’intera comunità scolastica dell’istituto di via De Meis, intende promuovere il benessere emotivo, relazionale e motivazionale di allieve, allievi, insegnanti e personale con l’obiettivo di prevenire situazioni di disagio, isolamento, conflitto e difficoltà personali. Uno spazio protetto e nel rispetto della riservatezza per offrire occasioni di dialogo e orientamento con incontri curati dall’associazione “Il Veliero” grazie all’impegno dell’avvocata Renata Ottavia Piro, della counselor Giovanna Scognamiglio, della psicoterapeuta Roberta Ravolo e di altri professionisti.

Lo sportello nasce in risposta alle esigenze della comunità scolastica emerse durante “Differenze 2.0”, percorso di sensibilizzazione all’inclusione rivolto a studentesse e studenti che dallo scorso autunno sono protagonisti di laboratori e altre occasioni di formazione per costruire una cultura del rispetto, dell’inclusione e della parità. Il progetto – parte di una azione nazionale della rete UISP finanziata dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidente del Consiglio dei Ministri – a Napoli è curato dal comitato UISP Campania in sinergia con l’istituto Sannino De Cillis di Ponticelli, con il fondamentale supporto del Centro Sinapsi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.inamiche relazionali sempre più complesse” così l’avvocata Renata Ottavia Piro dell’associazione “II Veliero”.