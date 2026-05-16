Giro Giro Napoli 2026: nuovi luoghi e linguaggi per il progetto del Comune dedicato ai bambini

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Ogni sabato, dal 16 maggio al 19 dicembre, percorsi guidati e laboratori gratuiti

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna Giro Giro Napoli – la città raccontata ai bambini, il progetto promosso e finanziato dal Comune di Napoli e curato da Le Nuvole Scpa. L’edizione 2026 si arricchisce di nuovi siti e introduce, per la prima volta, il teatro tra le esperienze dedicate ai più piccoli. Dal 16 maggio al 19 dicembre, ogni sabato, i bambini dai 6 ai 10 anni potranno partecipare gratuitamente a percorsi guidati, laboratori e attività interattive per scoprire il patrimonio storico, artistico e scientifico della città.

“Giro Giro Napoli è un progetto strategico, ideato per avvicinare le nuove generazioni alla cultura e al patrimonio della città. Attraverso linguaggi accessibili e coinvolgenti, l’esperienza culturale diventa un momento di scoperta attiva, capace di stimolare curiosità, senso di appartenenza e partecipazione. I risultati raggiunti lo scorso anno, con circa 4000 partecipanti anche da fuori regione, confermano il valore di questo percorso, che continuiamo a rafforzare e innovare”, ha dichiarato Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli.

Il programma 2026 conferma i percorsi nei principali siti d’arte e cultura della città e le passeggiate tematiche urbane dedicate alla scoperta della storia di Napoli dall’età greco-romana al ’900, ampliando al contempo l’offerta con laboratori dedicati ad arte, architettura e design. Tra le novità più rilevanti, l’introduzione del teatro come strumento di narrazione e coinvolgimento, ad integrazione dei percorsi guidati. Saranno complessivamente 32 i luoghi coinvolti, tra musei, monumenti, parchi e spazi urbani. Entrano per la prima volta a far parte della rete di Giro Giro Napoli anche il Museo e Real Bosco di Capodimonte, La Santissima Community Hub, il Teatro dei Piccoli, il Real Albergo dei Poveri e il Molo San Vincenzo.

Si amplia anche l’offerta dei laboratori, che si apre a nuovi linguaggi e luoghi della città, spaziando tra arte, architettura e design e coinvolgendo il circuito del Centro Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, la Società dei Naturalisti in Napoli, La Santissima Community Hub e la Fondazione Made in Cloister. L’avvio delle attività è in programma sabato 16 maggio con visite a IlCartastorie/Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, alla Società dei Naturalisti in Napoli e alla Chiesa Museo dei Girolamini (ore 10:30 e 12:00) e al Pio Monte della Misericordia (ore 10:30 e 15:30).

Le attività di Giro Giro Napoli sono dedicate a bambini dai 6 anni in su, accompagnati da non più di un adulto per ogni bambino. La partecipazione e l’ingresso ai siti sono gratuiti fino ad esaurimento posti disponibili. Per prenotare è possibile inviare un’email a girogironapoli@lenuvole.com indicando l’età dei partecipanti. Il calendario mensile degli appuntamenti sarà reso disponibile sul sito del Comune di Napoli.

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