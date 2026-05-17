Napoli, la piazza del riscatto: mille voci unite contro la povertà educativa

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Oltre le barriere della repressione: associazioni, docenti e famiglie si stringono attorno ai giovani per costruire ponti di inclusione e futuro

Napoli, 16 maggio 2026 – Piazza Dante si è trasformata questa mattina in un grande laboratorio di speranza e partecipazione. Più di mille persone si sono date appuntamento nel cuore di Napoli per manifestare contro la povertà educativa e per dire un “no” deciso a logiche puramente repressive che rischiano di allontanare, anziché recuperare, le fasce più giovani della popolazione.

La manifestazione, che ha visto sfilare fianco a fianco insegnanti, educatori, famiglie e movimenti civici, ha lanciato un messaggio chiaro: il futuro della scuola e dei nostri ragazzi non si costruisce con l’isolamento o con misure punitive, ma creando un terreno comune di dialogo, investimenti strutturali e opportunità concrete.

Non è stato un corteo di divisione, ma un momento di profonda coesione. Dal palco e tra i manifestanti è emersa la necessità vitale di rimettere al centro i diritti degli studenti e il ruolo sociale dei docenti, veri e propri presidi di legalità e ascolto sul territorio. La povertà educativa si combatte tenendo aperte le scuole, potenziando le attività pomeridiane e offrendo ai giovani alternative reali alla strada, non moltiplicando i divieti. “Siamo qui per unire, non per dividere,” ha spiegato uno degli organizzatori. “Davanti al futuro dei nostri figli dobbiamo trovare ciò che ci unisce come comunità. La repressione da sola è un binario morto; l’educazione e l’inclusione sono le uniche risposte efficaci e durature.”

La piazza di oggi dimostra che Napoli è viva, che la sua base sociale è pronta a mobilitarsi e che esiste una fitta rete di persone che non intende fare un passo indietro quando si tratta di difendere il diritto allo studio e la crescita sana delle nuove generazioni. Una giornata che segna un punto di partenza per ricostruire, insieme, una proposta educativa all’altezza delle sfide del nostro tempo.

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