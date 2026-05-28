Panchina Napoli: è volata finale tra Italiano e Allegri

De Laurentiis stringe i tempi prima del volo per Los Angeles: accordo di massima con l’ex Milan, ma i dettagli contrattuali tengono vivo il duello

Ormai è una volata all’ultimo respiro, uno sprint gomito a gomito per vedere chi tra i due pretendenti alla panchina del Napoli avrà la meglio sotto lo striscione del traguardo. Le possibilità per Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri sembrano, almeno in apparenza, essere le stesse. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta raccogliendo le ultime informazioni sui due tecnici, valutando attentamente i pro e i contro di ciascuna soluzione. L’obiettivo è stringere i tempi: il patron azzurro si è dato al massimo un’altra settimana per arrivare a una decisione definitiva, che vuole chiudere prima di imbarcarsi per Los Angeles, dove si tratterrà per diversi giorni.

Il fronte Italiano: Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro a Roma, nella sede della Filmauro, con gli agenti del tecnico, Diego Nappi e Francesco Caliandro. Per liberare l’allenatore, tuttavia, i procuratori dovranno prima incontrare la dirigenza del Bologna per verificare i margini di una rapida trattativa sulla risoluzione del contratto.

Il fronte Allegri: Gli emissari del Napoli non hanno mai abbandonato questa pista, decisamente gradita a una parte della tifoseria. Oggi i dirigenti azzurri hanno avuto un nuovo colloquio con Allegri, raggiungendo un’intesa di massima su base biennale.

I sostenitori azzurri vedono in Allegri una figura capace di garantire continuità vincente, forte di un palmarès che conta sei scudetti conquistati in carriera. La strada che porta all’ex tecnico rossonero appare inoltre più lineare dal punto di vista burocratico: dopo il licenziamento firmato da Jerry Cardinale a seguito della mancata qualificazione in Champions del Milan, Allegri è libero da vincoli societari, sebbene resti da trovare l’accordo definitivo sulla buonuscita con il club meneghino.

Affidarsi a Italiano, al contrario, viene percepito dalla piazza come una scommessa. Una di quelle sfide tanto care alla filosofia strategica di De Laurentiis: un azzardo ad alto potenziale che potrebbe rivelarsi una mossa vincente o, di contro, un passaggio a vuoto in vista della prossima stagione. I prossimi giorni saranno decisivi per capire chi la spunterà.