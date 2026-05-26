La Campania ridefinisce gli equilibri locali: i verdetti delle urne al primo turno

Tra ritorni eccellenti nei capoluoghi e conferme nei grandi centri, la mappa politica della regione dopo il voto del 24 e 25 maggio 2026

L’andata delle elezioni amministrative in Campania si chiude con indicazioni politiche nette, tracciando una nuova geografia del potere locale che vede mescolarsi vecchie conoscenze, esperimenti civici e l’affermazione del Campo Largo in territori chiave. I fari erano puntati soprattutto sui due capoluoghi al voto, Salerno e Avellino, dove i verdetti del primo turno non hanno lasciato spazio a dubbi, evitando il ricorso ai ballottaggi.

Il dato politico più clamoroso arriva da Salerno, dove si assiste al ritorno ufficiale di Vincenzo De Luca sulla poltrona di sindaco. L’ex governatore regionale, correndo con una coalizione prettamente civica e senza il simbolo ufficiale del Partito Democratico, ha sbaragliato la concorrenza staccando nettamente sia il Movimento 5 Stelle-Alleanza Verdi Sinistra che il centrodestra. Ad Avellino, invece, la formula del Campo Largo strutturato ha premiato l’avvocato Nello Pizza, che conquista la guida della città sostenuto in modo compatto dal centrosinistra e dalle liste civiche di riferimento.

Nei grandi comuni delle province di Napoli e Caserta si registra una tendenza simile: una forte spinta delle aggregazioni civiche territoriali e vittorie schiaccianti già al primo turno in molte roccaforti storiche.

La mappa dei sindaci eletti per comune

Di seguito l’elenco completo dei nuovi sindaci eletti nei principali comuni superiori ai 15.000 abitanti coinvolti in questa tornata elettorale, suddivisi per provincia:

Provincia di Salerno

Salerno: Vincenzo De Luca (Schieramento Civico di Centro)

Provincia di Avellino

Avellino: Nello Pizza (Centrosinistra / Campo Largo)

Ariano Irpino: Mario Ferrante (Indipendente di Centrodestra)

Provincia di Caserta

Marcianise: Maria Luigia Iodice (Italia Viva / Liste Civiche)

Trentola Ducenta: Michele Apicella (Indipendente, sindaco riconfermato)

Provincia di Napoli

Mugnano di Napoli: Pierluigi Schiattarella (Centrosinistra, eletto con una percentuale superiore all’80% dei voti)

San Giorgio a Cremano: Michele Carbone (Centrosinistra, conquista una vittoria record con l’87% delle preferenze)

Afragola: Gennaro Giustino (Candidato Indipendente)

Arzano: Giuseppe Vitagliano (Candidato Indipendente)

Cardito: Nunziante Raucci (Centrosinistra e liste civiche alleate)

Ercolano: Antonietta Garzia (Coalizione di Centrosinistra)

Melito di Napoli: Dominique Pellecchia (Coalizione di Centrosinistra)

Portici: Claudio Teodonno (Coalizione di Centrosinistra)

Sant’Anastasia: Mariano Caserta (Coalizione di Centrosinistra)

Saviano: Giuseppe Franco (Coalizione di Centrosinistra)

Terzigno: Salvatore Carillo (Aggregazione di Liste Civiche di Centro)

Nota sull’affluenza: Il dato regionale si attesta in linea con il trend nazionale intorno al 60%, evidenziando una leggera flessione rispetto alle precedenti comunali ma confermando la Campania tra le regioni con la partecipazione più attiva per le competizioni di prossimità.