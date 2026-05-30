Napoli si muove verso il futuro: in arrivo nuovi tram e bus elettrici

Stanziati 80 milioni di euro dalla Regione Campania. Il sindaco Manfredi: “Un ulteriore passo importante per la nostra mobilità sostenibile”



La transizione ecologica dei trasporti all’ombra del Vesuvio compie un balzo in avanti decisivo. Grazie a un finanziamento di 80 milioni di euro stanziato dalla Regione Campania, il capoluogo partenopeo si appresta a rinnovare profondamente la propria flotta per il trasporto pubblico locale, puntando tutto su emissioni zero e massima efficienza. I fondi saranno interamente destinati all’acquisto di nuovi tram tecnologici e autobus completamente elettrici, pensati per ridisegnare i collegamenti urbani, ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico e offrire ai cittadini un’alternativa concreta e moderna all’uso dell’auto privata. L’investimento si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione urbana che mira a colmare il divario infrastrutturale con le grandi capitali europee. I nuovi mezzi non solo garantiranno un impatto ambientale nullo, ma standard di comfort e accessibilità decisamente superiori per i passeggeri, migliorando i tempi di percorrenza e la frequenza delle corse.

Entusiasta il commento del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha sottolineato la portata strategica dell’operazione: “Questo stanziamento rappresenta un ulteriore passo importante per la mobilità sostenibile della nostra città. Rinnovare la flotta con mezzi elettrici e tram di ultima generazione significa investire direttamente sulla qualità della vita dei napoletani e sulla salute del nostro territorio.”

Al di là delle cifre e dei dettagli tecnici, un’operazione di questa portata ha un valore sociale profondo: accorciare le distanze tra le periferie e il centro, permettendo a studenti, lavoratori e famiglie di muoversi in modo dignitoso e rapido. Quando i servizi pubblici funzionano e si evolvono, la città si unisce, i disagi diminuiscono e si crea un terreno comune su cui costruire una comunità più forte e coesa. La sfida ora si sposta sui tempi di consegna e sulla messa in strada dei veicoli, con l’obiettivo di vedere presto i nuovi mezzi elettrici sfrecciare per le vie di Napoli, simbolo di una città che non vuole più rincorrere le emergenze, ma programmare il proprio domani.