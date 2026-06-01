Napoli fa il pieno per la Festa della Repubblica: attese 680mila presenze per il ponte del 2 giugno

Alberghi e B&B verso il tutto esaurito in città. Il Comune vara un piano straordinario per trasporti, sicurezza e decoro urbano per accogliere l’ondata di turisti italiani e stranieri

Napoli si conferma una delle mete più desiderate d’Europa, preparandosi a vivere un lunghissimo weekend da record. Per il ponte della Festa della Repubblica sono attesi in città oltre 680mila turisti, un flusso straordinario che sta spingendo le strutture ricettive, dagli alberghi storici ai bed & breakfast del centro, verso un clamoroso sold out. L’impatto economico sul territorio è imponente, con una stima che si aggira intorno agli 80 milioni di euro. A muoversi sono soprattutto tantissimi italiani, ma è massiccia anche la quota di visitatori stranieri, attratti dal patrimonio storico, dalle tradizioni culinarie e da un fitto cartellone di eventi. Tra i momenti più attesi delle celebrazioni spicca il concerto gratuito al Teatro San Carlo, organizzato per omaggiare gli 80 anni della Repubblica, che unisce l’alto valore simbolico alla grande attrattiva culturale.

Di fronte a numeri così imponenti, la macchina comunale è scesa in campo con misure straordinarie per garantire la tenuta dei servizi urbani. Il piano di accoglienza prevede il potenziamento dei trasporti pubblici, con orari prolungati per la metropolitana e le funicolari, oltre a corse aggiuntive dell’Alibus per collegare l’aeroporto di Capodichino al centro città. Per limitare il congestionamento del traffico, resteranno aperti h24 i principali parcheggi di interscambio, come il Brin e i Colli Aminei.

Particolare attenzione è stata riservata anche al decoro e alla sicurezza. L’Asìa ha predisposto turni integrativi per la raccolta dei rifiuti e lo svuotamento dei cestini nelle aree a maggiore vocazione turistica, mentre le forze dell’ordine e la polizia municipale intensificheranno i controlli nelle zone della movida e nei pressi dei monumenti più visitati. La città punta a dimostrare di saper gestire i grandi numeri dell’eccezionale boom turistico, offrendo un’immagine organizzata, accogliente e vitale per quello che si preannuncia come il vero e proprio battesimo della stagione estiva.