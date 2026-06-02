Si comincia giovedì 4 giugno alle 15 a San Marcellino con l’evento di apertura del Festival delle Radio Universitarie. Il 5 giugno alle 10 gli atleti federiciani a San Marcellino e alle 16 i laureati illustri nell’Aula Magna Storica

Al via le celebrazioni per gli 802 anni della Federico II. I festeggiamenti si apriranno con il FRU, il Festival delle Radio Universitarie, che si terrà dal 4 al 7 giugno 2026 nel suggestivo complesso monumentale cinquecentesco dei Santi Marcellino e Festo, sede storica dell’Ateneo federiciano. Giovedì 4 alle 15 nella Chiesa di San Marcellino il rettore Matteo Lorito insieme alla prorettrice Angela Zampella daranno inizio ai lavori del FRU e alle celebrazioni federiciane.

Il festival rappresenta un appuntamento di rilievo nazionale: riunisce centinaia di studenti provenienti dalle realtà radiofoniche universitarie di tutta Italia ed è organizzato da RadUni, l’Associazione italiana degli operatori e dei media universitari, in collaborazione con l’università ospitante. Quest’anno la manifestazione assume un significato ancora più speciale: si celebano i vent’anni di F2 Radio Lab, il laboratorio radiofonico del nostro Ateneo, i cui programmi sono realizzati e condotti da studenti opportunamente formati. Un progetto che, negli anni, ha saputo coniugare rigore accademico e passione per la comunicazione.

Il programma si articolerà in tre giorni di lavori e includerà panel tematici, workshop pratici, serate musicali, ospiti d’eccazione: un contesto vivace, aperto al confronto e alla contaminazione tra generazioni diverse di professionisti della radio. (https://www.radiof2.unina.it/fru-edizione-2026/). La manifestazione gode del Patrocinio di Rai Campania e Rai Radio, Media Partner Rai Radio Tutta Italiana e Rai Radio Napoli Live.

Venerdì 5 si terrà la Giornata dello Studente federiciano. Il tema è ‘Napoli Capitale Europea dello Sport’.

L’appuntamento è alle 10 nell’Aula Mangoni – Aula Azzurra di Monte Sant’Angelo. Mattinata ricca. Si comincerà con la cerimonia di premiazione degli Atleti Federiciani, dopo i saluti istituzionali della Prorettrice Angela Zampella, del Presidente CRUI Sport, Stefano Paolo Corgnati, e degli interventi di Melina Cappelli, Stefania De Pascale, Guido Iaccarino, Rossana Pasquino e Carlo Ruosi, che compongono la Commissione Doppia Carriera, e dello scrittore Maurizio de Giovanni. Subito dopo la parola agli studenti atleti federiciani e agli atleti Guglielmo Caruso e Massimiliano Rosolino. Seguirà l’intervento di Guido Iaccarino, Delegato allo Sport UNINA. Si parlerà dell’Italia Campione del Mondo con Mauro Grimaldi, AD Federcalcio Servizi e AD Centro Tecnico di Coverciano, e di Sport e Tifo, con Bruno Siciliano, Docente UNINA.

Dopo le conclusioni si terrà la conferenza stampa per la presentazione e inaugurazione della mostra ‘Un secolo d’azzurro, in viaggio con la Coppa del Mondo’.

La partecipazione è riservata.

Sempre venerdì 5 giugno, ma nel pomeriggio, alle 16, evento celebrativo nell’Aula Magna Storica dell’Ateneo, in corso Umberto I, 40. I saluti del Rettore Matteo Lorito introdurranno la Cerimonia di Premiazione dei Laureati Illustri 2026, condotta dalla giornalista Mediaset TgCom24, Giuliana Grimaldi.