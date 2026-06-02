Al via le celebrazioni per gli 802 anni della Federico II

0

Si comincia giovedì 4 giugno alle 15 a San Marcellino con l’evento di apertura del Festival delle Radio Universitarie. Il 5 giugno alle 10 gli atleti federiciani a San Marcellino e alle 16 i laureati illustri nell’Aula Magna Storica

Al via le celebrazioni per gli 802 anni della Federico II. I festeggiamenti si apriranno con il FRU, il Festival delle Radio Universitarie, che si terrà dal 4 al 7 giugno 2026 nel suggestivo complesso monumentale cinquecentesco dei Santi Marcellino e Festo, sede storica dell’Ateneo federiciano. Giovedì 4 alle 15 nella Chiesa di San Marcellino il rettore Matteo Lorito insieme alla prorettrice Angela Zampella daranno inizio ai lavori del FRU e alle celebrazioni federiciane.

Il festival rappresenta un appuntamento di rilievo nazionale: riunisce centinaia di studenti provenienti dalle realtà radiofoniche universitarie di tutta Italia ed è organizzato da RadUni, l’Associazione italiana degli operatori e dei media universitari, in collaborazione con l’università ospitante. Quest’anno la manifestazione assume un significato ancora più speciale: si celebano i vent’anni di F2 Radio Lab, il laboratorio radiofonico del nostro Ateneo, i cui programmi sono realizzati e condotti da studenti opportunamente formati. Un progetto che, negli anni, ha saputo coniugare rigore accademico e passione per la comunicazione.

Il programma si articolerà in tre giorni di lavori e includerà panel tematici, workshop pratici, serate musicali, ospiti d’eccazione: un contesto vivace, aperto al confronto e alla contaminazione tra generazioni diverse di professionisti della radio. (https://www.radiof2.unina.it/fru-edizione-2026/). La manifestazione gode del Patrocinio di Rai Campania e Rai Radio, Media Partner Rai Radio Tutta Italiana e Rai Radio Napoli Live.

Venerdì 5 si terrà la Giornata dello Studente federiciano. Il tema è ‘Napoli Capitale Europea dello Sport’.

L’appuntamento è alle 10 nell’Aula Mangoni – Aula Azzurra di Monte Sant’Angelo. Mattinata ricca. Si comincerà con la cerimonia di premiazione degli Atleti Federiciani, dopo i saluti istituzionali della Prorettrice Angela Zampella, del Presidente CRUI Sport, Stefano Paolo Corgnati, e degli interventi di Melina Cappelli, Stefania De Pascale, Guido Iaccarino, Rossana Pasquino e Carlo Ruosi, che compongono la Commissione Doppia Carriera, e dello scrittore Maurizio de Giovanni. Subito dopo la parola agli studenti atleti federiciani e agli atleti Guglielmo Caruso e Massimiliano Rosolino. Seguirà l’intervento di Guido Iaccarino, Delegato allo Sport UNINA. Si parlerà dell’Italia Campione del Mondo con Mauro Grimaldi, AD Federcalcio Servizi e AD Centro Tecnico di Coverciano, e di Sport e Tifo, con Bruno Siciliano, Docente UNINA.

Dopo le conclusioni si terrà la conferenza stampa per la presentazione e inaugurazione della mostra ‘Un secolo d’azzurro, in viaggio con la Coppa del Mondo’.

La partecipazione è riservata.

Sempre venerdì 5 giugno, ma nel pomeriggio, alle 16, evento celebrativo nell’Aula Magna Storica dell’Ateneo, in corso Umberto I, 40. I saluti del Rettore Matteo Lorito introdurranno la Cerimonia di Premiazione dei Laureati Illustri 2026, condotta dalla giornalista Mediaset TgCom24, Giuliana Grimaldi.

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.