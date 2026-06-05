“Mare per tutti”, ad Amalfi l’estate è accessibile e inclusiva

La spiaggia attrezzata dedicata alle persone con disabilità sarà fruibile da sabato 6 giugno 2026. Dopo il successo della prima edizione, il servizio gratuito si accresce con nuove postazioni

Prenderà il via da sabato 6 giugno 2026 il progetto “Mare per tutti”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Amalfi guidata dal Sindaco Daniele Milano. Dopo il successo della prima edizione, anche per l’estate 2026 la spiaggia della “Marina Grande”, nell’area a ponente sul Lungomare dei Cavalieri, sarà attrezzata per renderla fruibile alle persone con disabilità. Il mare diventa così strumento di integrazione e socializzazione, per un turismo accessibile e inclusivo, attraverso l’allestimento di passerelle, sedie speciali per la sabbia e l’acqua, con personale qualificato dedicato all’accoglienza. Il servizio, totalmente gratuito per gli utenti, è finanziato con risorse di bilancio del Comune di Amalfi.

“Siamo molto orgogliosi di questo progetto che alla prima edizione ha riscosso un enorme apprezzamento, con feedback positivi tali da indurci a migliorarlo e potenziarlo – sottolinea il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano – I nostri ospiti potranno usufruire delle attrezzature in dotazione in maniera totalmente gratuita. È un servizio nato per l’utenza del territorio, ma che si è rivolto anche ai turisti: l’accessibilità, infatti, è uno dei punti cardine anche del Piano Strategico per il Turismo. Le postazioni passano, infatti, da 6 a 9, per permettere agli utenti con i loro accompagnatori di vivere il mare in totale comfort. Tutti devono poter godere della bellezza del mare, in totale benessere”.

La Spiaggia della Marina Grande, lato ponente, sarà attiva dalle ore 8 alle 17, con 9 postazioni disponibili e apertura dal 6 giugno al 30 settembre 2026, dotata di passerelle verso il mare, docce, bagni e attrezzature specialistiche: 1 sedia job, 4 sedie Job Blubeach galleggianti, lettini, ombrelloni e sedie da regista, per garantire alla persona disabile o su carrozzina una piacevole permanenza sulla spiaggia, oltre a facilitarne la balneazione. La realizzazione del progetto sociale è affidata alla Società Cooperativa Sociale “L’Alveare” che provvederà all’accoglienza e alla gestione. Ogni postazione potrà essere occupata dal fruitore e massimo 2 accompagnatori. L’utilizzo di attrezzature e degli ausili alla balneazione dovrà essere autorizzato dagli operatori dell’accoglienza, che assegneranno la postazione in base alle prenotazioni e fino al raggiungimento dei 9 posti disponibili.

“Mare per tutti” si inserisce in una pianificazione ampia, in cui il mare e il suo ambiente diventano elementi socializzanti e di integrazione. Il progetto vuole offrire ai portatori di disabilità o con ridotta mobilità non solo relax, ma un’occasione per esprimere le proprie capacità, per integrarsi con persone e ambiente naturale e vivere giornate in spensieratezza, superando limiti architettonici e strutturali, facilitando l’accesso con sedie anfibie speciali, progettate per muoversi sulla sabbia e nell’acqua, facilitando il bagno. Un impegno concreto della sensibilità dell’Amministrazione per la cura e la felicità delle persone, elevando gli standard e l’efficienza dei servizi.

COME PRENOTARSI. È previsto un sistema di prenotazione gestito dagli operatori dell’accoglienza al fine di garantire la fruibilità, almeno 24 ore prima, nei limiti delle disponibilità giornaliera, direttamente alla reception della spiaggia o, in alternativa, attraverso l’apposito form disponibile sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.amalfi.sa.it oppure al link: https://form.jotform.com/251553762649062, specificando dati anagrafici del richiedente e del fruitore, la giornata scelta. Dovrà essere segnalato se il fruitore è autonomo o in carrozzina.

Gli operatori saranno dedicati ad accogliere e illustrare la struttura, facilitare la permanenza, fornire un supporto di base all’accompagnatore/familiare, ma non fornirà assistenza alla persona per quanto attiene la permanenza in spiaggia e in acqua, l’igiene personale, la somministrazione farmaci, le medicazioni, pasti, non sostituendosi alle figure professionali qualificata nell’erogazione di servizi di tipo sociosanitario come previsto dalle normative regionali in vigore. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore “Servizi alla Persona” del Comune, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, al n. 089.873.622 o scrivendo all’indirizzo mail marepertuttiamalfi@gmail.com .