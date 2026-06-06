Presentato al MIC il Social World Film Festival 2026: 16a edizione a Vico Equense

Edizione dal 5 al 12 lugliodedicata a Claudia Cardinale: in locandina c’è l’abbraccio del film “I Guappi” di Squitieri

Roma, 5 giugno 2026 – È stata presentata oggi in conferenza stampa al Ministero della Cultura a Roma la 16a edizione del Social World Film Festival, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale che si terrà dal 5 al 12 luglio a Vico Equense, diretta dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo. Il festival, da sempre votato a dare spazio e occasioni alle nuove generazioni, ha premiato in Sala Spadolini il giovane Samuele Carrino come Attore Sociale dell’anno per aver dato volto a personaggi dal grande impatto, dall’intensa interpretazione di Andrea Spezzacatena nel film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, film divenuto simbolo della lotta contro il bullismo e la discriminazione, ai più recenti ruoli in “Riv4li” e “Piercing”, è attualmente impegnato nelle riprese del film “Il mio nome è Carlo”, dedicato alla figura di Carlo Acutis, il giovane santo dei millennial.

Il patrocinio UNICEF e la rinnovata partnership con Rai Cinema e Accademia Belle Arti Napoli

Sono state svelate due importanti iniziative. Da quest’anno l’UNICEF Italia patrocina il Social World Film Festival e sarà presente all’evento con un panel dedicato alla comunicazione sociale a cui parteciperà il Presidente UNICEF Italia Nicola Graziano: “Nell’anno in cui celebriamo gli 80 anni di attività della nostra organizzazione ci auguriamo che il cinema, come tutte le arti, continuino a essere espressione di libertà e veicolo di promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti. Come UNICEF Italia patrociniamo il Social World Film Festival, proprio perché consideriamo il cinema un veicolo importante per comunicare con e per i bambini e i ragazzi, attraverso la creatività, l’arte e la capacità di trasmettere messaggi sui loro diritti” – ha dichiarato Nicola Graziano, Presidente dell’UNICEF Italia. “Ringrazio il direttore Giuseppe Alessio Nuzzo per aver pensato alla nostra organizzazione. Questa iniziativa è una bella opportunità per dare ai ragazzi, ma anche agli adulti, maggiore consapevolezza sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

Inoltre, torna la partnership tra il Social World Film Festival e Rai Cinema grazie a Studenti in Corto – uno spazio per i talenti del futuro, un progetto editoriale e culturale dedicato alla valorizzazione dei giovani autori e dei linguaggi emergenti, realizzato da Rai Cinema in collaborazione con il mondo delle Università italiane. I 23 cortometraggi selezionati verranno valutati dalla giuria di critici in collaborazione con il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI).

Si consolida anche la collaborazione con l’Accademia Belle Arti di Napoli con l’istituzione del premio speciale al “Miglior interior film” scelto tra tutte le selezioni ufficiali del festival tra le opere girate in un’unica location in interno. Vincitore di quest’anno è “Il passaggio” di Sam di Vito che ha ricevuto il riconoscimento durante la conferenza romana dal docente Luigi Barletta e dalla ricercatrice Maria Diletta Coco.